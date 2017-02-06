پکن گروه طالبان را به مذاکره با «کابل» تشویق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، «دینگ شی جون» نماینده ویژه چین در امور افغانستان و پاکستان شب گذشته در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن استقبال از حذف شدن نام «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان از لیست سیاه سازمان ملل، گفت که کشورش در این راستا همکاریهای لازم را انجام داده است.

وی افزود: دولت پکن در تماس هایی که با گروه طالبان داشت، ضمن تاکید بر مشروعیت دولت و رئیس جمهوری افغانستان این گروه را به مذاکره با کابل تشویق کرد.

نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنین از آمادگی کشورش برای شرکت در نشست های صلح افغانستان خبر داد و گفت که حضور چین در نشست مسکو هم در همین راستا بوده است.

رئیس جمهوری افغانستان ضمن یاد آوری مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار گفت که طالبان هم باید این پیام را درک کرده باشند.

وی افزود: طالبان با فعالیت‌هایشان زمینه را برای دیگر گروه‌های تروریستی فراهم کرده‌اند و این ثبات چین و دیگر کشورهای منطقه را نیز با خطر مواجه کرده است.

اشرف غنی همچنین ضمن تاکید بر روابط نیک با کشورهای همسایه گفت که این روابط باید بر اساس اقدامات عملی باشد، نه در حرف.

وی همچنین در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو گفت که باید هدف از این نشست مشخص باشد و نماینده افغانستان نیز در آن حضور داشته باشد.

غنی همچنین گفت که فعالیت های منطقه ای برای صلح باید همسو با فعالیت‌های دولت افغانستان، جامعه بین‌المللی و جهان اسلام باشد، در غیر این صورت چنین پروسه‌هایی نه تنها صلح و ثبات را به بار نمی‌آورد که خطراتی را هم در پی دارد.