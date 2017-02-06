آمریکا بزرگترین ناوشکن خود را در کره جنوبی مستقر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد: ژنرال«هری هریس» رئیس واحد فرماندهی پاسیفیک آمریکا از احتمال استقرار ناوشکن کلاس«زاموالت» در جنوب سئول خبر داد.

در گزارش این وزارتخانه آمده است، در دیداری که ماه گذشته بین هریس با نمایندگان کره جنوبی در هاوایی انجام شد، رئیس واحد فرماندهی پاسیفیک پیشنهاد استقرار بزرگترین ناوشکن این کشور در نزدیکی دو جزیره توریستی که در فاصله ۴۱۰ کیلومتری جنوب سئول واقع شده است را ارائه داده بود.

در همین راستا سخنگوی وزارت دفاع سئول گفت: هنوز پیشنهاد رسمی از جانب واشنگتن (ارتش آمریکا) در ارتباط با استقرار ناوشکن کلاس زاموالت به دست ما نرسیده است ولی در صورت ارائه چنین پیشنهادی، ما آن را به صورت جدی بررسی خواهیم کرد.

بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا، ناوشکن کلاس زاموالت، رادار گریز بوده و با موشک ضد هوایی SM-۶ و موشکهای کروز دوربرد و موشکهای گوناگون ضد زیردریایی تجهیز شده است.

لازم به ذکر است در دیداری که روز جمعه بین «هان مین کو» و «جیمز ماتیس» وزرای دفاع دو کشور کره جنوبی و آمریکا انجام شد، طرفین در مورد ادامه گفتگوها و همکاری درجهت استقرار تسلیحات استراتژیک آمریکا، با هدف مقابله با تهدیدات موشکی و اتمی پیونگ یانگ توافق کردند.