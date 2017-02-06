آغاز ثبت نام آزمون‌ سراسری‌ ۹۶ از فردا/ اعلام ممنوعیت و هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۶برای‌ پذیرش در دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ و همچنین کدرشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ همزمان با شروع زمان ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

داوطلبان باید با مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی اقدام کنند.

کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵ با عنوان رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی قابل دریافت است.

کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ اخذ کرده اند، نیز قابل دریافت است.

تبصره: دارندگان مدرک پیش دانشگاهی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ باید طبق بند بالا اقدام کرده و دانش آموزان پیش دانشگاهی سال جاری که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ فارغ التحصیل می شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ مراجعه کنند.

ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمونهای تمام دوره‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۶ و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد که پذیرش در رشته‌های مذکور بر اساس آزمون صورت می‌پذیرد، منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور امکان‌پذیر است.

هزینه های ثبت نام، پیامک اطلاع رسانی و علاقمندی به پیام نور و غیرانتفاعی

پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.

مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون می‌تواند متقاضی شرکت در یکی از گروه‌های پنجگانه آزمایشی شامل گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبان‌های خارجی) شود.

چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی (با توجه به توضیحات تبصره ۴ ذیل) ‌باشد، لازم است که به ازای هر گروه آزمایشی، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت دارد.

منظور از ثبت‌نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی بدین صورت است که داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب یکی از گروه‌های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی) به عنوان گروه آزمایشی اصلی در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود؛ به عبارت دیگر، هیچ داوطلبی نمی‌تواند به طور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کند.

چنانچه داوطلبی علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی باشد، لازم است که نسبت به پرداخت مبلغ ۱۰۲ هزار ریال (۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان) دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت کند.

اعلام شرایط رشته های دانشگاه آزاد در دفترچه شماره ۲

در رابطه با نحوه انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی، توضیحات لازم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) داده خواهد شد.

در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندی به رشته‌های دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران، به اطلاع می‌رساند که در صورت اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فوق، موضوع در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون یا در زمان انتخاب رشته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۶ یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.

ممنوعیت ثبت نام برای دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند حق ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی: آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری ـ کارگردانی، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، موسیقی نظامی، نقاشی، نمایش عروسکی ، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه‌ آزمایشی هنر به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می‌پذیرد.

توضیحات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه‌های مربوط در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید؛ به عبارت دیگر، این رشته‌ها از ردیف رشته‌های مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج شده و اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های فوق در شهریور ماه سال ۹۶ همزمان با نتایج سایر رشته‌های متمرکز اعلام خواهد شد.

ممنوعیت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های روزانه سال های قبل

متقاضیانی که از سال‌ تحصیلی‌ ۶۳-۶۴ به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ (دوره‌های‌ روزانه‌) رشته‌های تحصیلی متمرکز یا نیمه‌متمرکز پذیرفته‌ شده‌ باشند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت.

پذیرفته‌ شدگان‌ دوره‌های‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۵ (اعم‌ از رشته‌های‌ متمرکز یا نیمه‌متمرکز) در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.

براساس ضوابط، دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صورتی می‌توانند در آزمون سراسری سال ۹۶ ثبت‌نام و شرکت کنند که اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ اول اسفندماه ۹۵ نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام کنند.

داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقی خواهند شد.

شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری، در دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغییر در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق‌ نشریه پیک‌سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (سایت سازمان) و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org یا با شماره‌ تلفن گویای‌: ۴۲۱۶۳ (کد ۰۲۱) در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.