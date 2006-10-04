يك كشتي وابسته به نيروي دريايي آلمان وارد بندر قبرس شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منبع افزود: دو ناو و دو كشتي حامل چهار كشتي گشتي بامداد امروز به بندر ليماسول در جنوب قبرس رسيدند.



ماموريت اين نيروهاي دريايي آلمان توقيف كشتيهاي حامل سلاح براي حزب الله در جنوب لبنان مي باشد .

سخنگوي وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه گذشته پيش بيني كرده بود كه ناوگان دريايي آلمان حداقل تا روز چهارشنبه به منطقه كاري خود برسد .



در چارچوب نخستين ماموريت در خاورميانه از زمان پايان جنگ دوم جهاني برلين 2400 نظامي به لبنان اعزام مي كند كه از اين تعداد 1500 نفر نيروي دريايي هستند .



پيش بيني مي شود كه كشورهايي نظيرهلند ، سوئد ، نروژ و دانمارك نيز درنيروي دريايي بين المللي شركت كنند . هدف از اعزام نيروي دريايي به لبنان اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت و جلوگيري از انتقال سلاح به حزب الله عنوان شده است .



اولريك راينيكي فرمانده يكي از تيم هاي اعزامي گفت : ما به زوي ماموريت خودمان را در كنترل آبهاي منطقه اي لبنان آغاز مي كنيم .



آلمان از ترس خطر درگيري مستقيم با نيروهاي اشغالگر صهيونيست به بهانه هولوكاست از اعزام نيروي زميني به لبنان خودداري كرد . كاپيتان ديرك كوش گفت: ما مي خواهيم جلوي هرگونه درگيري با اسرائيل را بگيريم .

از سوي ديگر خبرگزاري ملي لبنان گزارش داد : بر اثر انفجار دو بمب به جاي مانده از حمله اخير ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان امروز دو لبناني در جنوب اين كشور زخمي شدند . پليس لبنان گفت :امروز دو بمب خوشه اي به جاي مانده از حمله ارتش اسرائيل به لبنان در روستاي زوطر منفجر شد كه بر اثرآن محمد عبدالله مهدي كشاورز نوزده ساله لبناني زخمي شد .



در حادثه ديگر نيز تراكتوري حين كنار زدن خاكسترهاي به جاي مانده از خانه اي كه در حمله موشكي ارتش اسرائيل ويران شده است ،دچار انفجار يك بمب خوشه اي شد و حسين علاق 65 ساله صاحب اين خانه زخمي شد .



پس ازصدور قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل درباره توقف حملات اسرائيل به لبنان تاكنون 21 لبناني ازجمله 5 كارشناس بمب بر اثر اين انفجار ها كشته و 94 تن ديگر نيز زخمي شده اند .