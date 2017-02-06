مهدی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرانجام با پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهر خارگ، دفتر پلیس +١٠ در خارگ راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: طبق قانون به شهرهای کوچک و با جمعیت کم دفتر پلیس +١٠ تعلق نمی‌گیرد ولی با پیگیری شورا با مرکز ناجی تهران و فاوای نیروی انتظامی بوشهر و مصوبه حمایت مالی شورا و سه سال تامین مکان رایگان توسط شهرداری، مجوز راه‌اندازی این مرکز در خارگ صادر شد.

رئیس شورای شهر خارگ گفت: در فراخوان سال گذشته اسم جزیره خارگ برای اولین بار در لیست مراکز پلیس + ١٠ آورده شد.

وی اضافه کرد: با گزینش متقاضیان و معرفی متولی، امروز نماینده فاوای نیروی انتظامی استان بوشهر برای تایید مکان مورد نظر و طی سایر امورات قانونی حضور یافت تا انشاءالله این مرکز تا پایان ماه راه‌اندازی شود.