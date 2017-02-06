آریا با شکست صدرنشین در یک قدمی قهرمانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان باشگاه‌های استان قم روز یکشنبه به پایان رسید و تیم فوتبال آریا در مهم‌ترین بازی این هفته برابر سیاه جامگان پیروز شد تا برای قهرمانی فقط به یک پیروزی دیگر نیاز داشته باشد.



سیاه جامگان که تا پیش از دیدارهای این هفته در صدر جدول قرار داشت در دیدار برابر آریا در عین ناباوری شکستی سنگین متحمل شد و ۵ بر ۲ مغلوب این تیم شد و صدر جدول را از دست داد تا در هفته پایانی به امید امتیاز از دست دادن صدرنشین باشد.



آریا که با حکم کمیته انضباطی ۳ امتیاز بازی با سپید زاگرس را نیز به دست آورده بود با این برد ارزشمند با جهشی خیره کننده به صدر جدول رسید و اکنون در هفته پایانی با کسب یک پیروزی، قهرمان می‌شود.



شاهین نیز در دیدار برابر سهیل به تساوی یک بر یک بسنده کرد و فرصت طلایی خود برای هم امتیاز شدن با آریا در صدر را از دست داد و اکنون کورسوهای امید خود برای موفقیت را در هفته پایانی جستجو می‌کند.



صبا نیز در دیدار برابر پیام در یک بازی نزدیک و دشوار موفق شد ۳ بر ۲ تیم قدرتمند و باکیفیت پیام را شکست داد و با کسب این پیروزی در جمع مدعیان باقی بماند گرچه به نظر می‌رسد صبا فرصت لازم برای قهرمانی را از دست داده است.



تیم فوتبال سپید زاگرس دیگر تیم پیروز هفته هشتم بود که موفق شد ۳ بر یک عقاب پردیسان را شکست دهد و هنگ نیز در مسابقه برابر سفیر گفتمان ۳ بر صفر پیروز شد ضمن این که در جدول رده بندی آریا با ۱۹ امتیاز در صدر است و سیاه جامگان ۱۸ امتیاز تیم دوم جدول است و شاهین و صبای ۱۷ امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارند.