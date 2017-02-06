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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

فرمانده نیروی زمینی سپاه:

جهت رفع مشکلات مناطق محروم با تمام قوا پای کار هستیم

جهت رفع مشکلات مناطق محروم با تمام قوا پای کار هستیم

زاهدان_ فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت:با توجه به میزان محرومیت ها در این منطقه از کشور ما با تمام قوا برای همکاری با دولت در جهت رفع مشکلات مناطق محروم پای کار هستیم.

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد پاکپور صبح امروز در مراسم افتتاح ۸۲۳ پروژه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان، با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: زمانی که ماموریت تامین امنیت این خطه از کشور به سپاه داده شد شهید شوشتری همزمان با کارهای امنیتی مسائل مردم داری و مردم یاری را نیز به موازات آن به صورت جدی دنبال می کرد.

وی افزود: ما معتقدیم که علاوه بر تامین امنیت باید به دنبال کارهای زیر بنایی و اشتغال زایی در این منطقه از کشور بود تا علاوه بر تامین امنیت در زمینه محرومیت زدایی هم قدم برداشته شود.

وی گفت: ایجاد بسترهای مناسب همچون احداث راه‌های روستایی در دورافتاده‌ترین نقاط، ایجاد مشاغل مختلف و اقدامات بهداشتی و درمانی از جمله کارهایی است که می توان در راستای حل مشکلات مردم در این منطقه انجام داد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: البته میزان محرومیت‌های در این منطقه از کشور وسیع است و برای حل آن نیاز به حجم زیادی از امکانات کشور است اما ما آنچه در توان نیروی زمینی سپاه بوده را در اختیار گذاشته ایم.

وی گفت: با توجه به میزان محرومیت ها در این منطقه از کشور ما با تمام قوا برای همکاری با دولت در جهت رفع مشکلات مناطق محروم پای کار هستیم و هرآنچه در توان داریم را در اختیارخواهیم گذاشت.

وی با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود، افزود: یکی از اساسی‌ترین موضوعات ایجاد اشتغال است زیرا به تبع آن فقر و محرومیت از بین می رود و باعث ایجاد امنیت پایدار می شود.

پاکپور با اشاره به افتتاح ۸۲۳ پروژه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از همین رو تاکنون اقدامات خوبی توسط سپاه در این استان انجام شده است و از پروژه های افتتاحی امروز هم بخش قابل توجهی مربوط به اشتغال زایی است.

کد مطلب 3898338

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