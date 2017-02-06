جهت رفع مشکلات مناطق محروم با تمام قوا پای کار هستیم

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد پاکپور صبح امروز در مراسم افتتاح ۸۲۳ پروژه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان، با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: زمانی که ماموریت تامین امنیت این خطه از کشور به سپاه داده شد شهید شوشتری همزمان با کارهای امنیتی مسائل مردم داری و مردم یاری را نیز به موازات آن به صورت جدی دنبال می کرد.

وی افزود: ما معتقدیم که علاوه بر تامین امنیت باید به دنبال کارهای زیر بنایی و اشتغال زایی در این منطقه از کشور بود تا علاوه بر تامین امنیت در زمینه محرومیت زدایی هم قدم برداشته شود.

وی گفت: ایجاد بسترهای مناسب همچون احداث راه‌های روستایی در دورافتاده‌ترین نقاط، ایجاد مشاغل مختلف و اقدامات بهداشتی و درمانی از جمله کارهایی است که می توان در راستای حل مشکلات مردم در این منطقه انجام داد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: البته میزان محرومیت‌های در این منطقه از کشور وسیع است و برای حل آن نیاز به حجم زیادی از امکانات کشور است اما ما آنچه در توان نیروی زمینی سپاه بوده را در اختیار گذاشته ایم.

وی گفت: با توجه به میزان محرومیت ها در این منطقه از کشور ما با تمام قوا برای همکاری با دولت در جهت رفع مشکلات مناطق محروم پای کار هستیم و هرآنچه در توان داریم را در اختیارخواهیم گذاشت.

وی با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود، افزود: یکی از اساسی‌ترین موضوعات ایجاد اشتغال است زیرا به تبع آن فقر و محرومیت از بین می رود و باعث ایجاد امنیت پایدار می شود.

پاکپور با اشاره به افتتاح ۸۲۳ پروژه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از همین رو تاکنون اقدامات خوبی توسط سپاه در این استان انجام شده است و از پروژه های افتتاحی امروز هم بخش قابل توجهی مربوط به اشتغال زایی است.