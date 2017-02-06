انتقاد آیت الله ایمانی به مراسم پایتختی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در انتهای درس خارج گفت: یک جمعی راه افتادند به عنوان این که شیراز به مدت یکسال پایتخت جوانان کشور های اسلامی شود که سال گذشته (۲۰۱۶) استانبول ترکیه بوده و ۲۰۱۷ ایران انتخاب شده و در ایران هم شیراز را انتخاب کردند.

وی افزود: از ابتدا بنا بر این بوده که شیراز بخاطر حرم سوم اهل بیت( ع ) انتخاب شود و این که معنویت انقلاب و شهادت و فداکاریها و ایثارگری ها و بعد هم مفاخر علمی که در شیراز بوده هم ضمیمه قضیه است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: جلسه اول که برگزار کردند، روز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) بود که آن روز دو ساعت جلسه پیش بینی کرده بودند و دعوتنامه آمد؛ یک ساعت طی دو فقره نیم ساعته موسیقی سنتی برگزار می شد. یک ساعت دیگر هم سخنرانی ۱۰ دقیقه و ۵ دقیقه بود. مثلا برای من ۱۰ دقیقه سخنرانی و برای وزیر ۱۵ دقیقه سخنرانی گذاشته بودند. مرحوم آیت الله هاشمی فوت کردند و جلسه تعطیل شد. فوت ایشان عامل شد جلسه تعطیل شود.

آیت الله ایمانی بیان کرد: مجددا این جلسه برگزار شد. سه روز قبل پیش من آمدند، به آن ها گفتم این کار شما کار زننده ای است. روز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) شما دو ساعت برنامه داشتید و یک ساعتش دو تا موسیقی سنتی، یعنی یک ساعت موسیقی بود و یک ساعت هم کل برنامه ها بود و این واقعا زننده و زشت است، حالا روزش هم وفات حضرت معصومه(س) بود. مرحوم هاشمی از دار دنیا رفت و به داد شما رسید، اگر از دار دنیا نرفته بود شما جلسه تان را برگزار می کردید و آبروریزی اول و آخر برایتان بود که روز وفات حضرت معصومه(س) شما این کارهای غلط را انجام ندهید. عذرخواهی کردند و گفتند نمی دانستیم.

وی ادامه داد: گفتم جلسه ای که می خواهد برگزار کنید اگر موسیقی است من نمی آیم، گفتند نیست، بعد گفتند آخر برنامه یک موسیقی سنتی داریم. یعنی بعد از سخنرانی ها، قبل از مغرب، موسیقی است و بعد تمام می شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: ما رفتیم و دیدیم دست کمی از جشن هنر نداشت، من روی قضیه ایستاده ام. آرایش ها و لباس ها و نشان دادن ها؛ آنانی که جشن هنر را دیده بودند می گفتند صحنه های خاصی که در جشن هنر بود اینجا نبود، والا مشابه بود.

آیت الله یامانی ادامه داد: بعد هم یک مرتبه موسیقی، من بودم و آیت الله دستغیب و وزار نیز بودند. ما هم بلند شدیم طبق وظیفه شرعی خودم. آیت الله دستغیب بلند شد من هم بلند شدم. البته این بار دومی است که ما بلند شدیم.

وی ادامه داد: بار اول مقابل آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود، در تالار حافظ موسیقی بنا نبود باشد یک مرتبه دیدم موسیقی آمد، ما هم بلند شدیم و آمدیم بیرون. یعنی ما تعارف با احدی نداشتیم که بگوییم او اصولگرا هست و این اصلاح طلب است و ... ما وظیفه شرعی مان را انجام دادیم.

امام جمعه شیراز گفت: دم در هم به استاندار گفتم قول دادید گفتید این موسیقی آخر برنامه است. متاسفانه وسط برنامه و اول برنامه آوردید و قبل از سخنرانی من و من بلند شدم و آمدم بیرون و بعد هم مدیر کل ورزش آمد که من را برگرداند، گفتم کسی که به وعده اش پایبند نیست اصلا شایستگی ندارد که بخواهم با او حرف بزنم.

آیت الله ایمانی ادامه داد: این وظیفه ای است که انجام گرفته. در فضای مجازی هم منتشر شد. خواه ناخواه شما هم ممکن بود بشنوید گفتم در جریان مسئله باشید. در مجامع دیگری هم که هست خواه و ناخواه این مسئله باید مطرح شود.

وی بیان کرد: واقع مسئله هنوز برخی مسئولین شیراز در حال و هوای جشن فرهنگ و هنر هستند و اینجا دارند آن فضا را دنبال می کنند و قطعا بدانید که بعضی از مسئولین شیراز و فارس پیراهنی که برایشان دوخته اند گشادشان است و واقعا عرضه و لیاقت این لباسِ مسئولیت را ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس عنوان کرد: این میزبانی(جوانان جهان اسلام) به اینجا آمده تا مقداری پیام انقلاب به جوانان دنیا برسد، اما متاسفانه نه برگزار کننده درک این معنا را دارد، نه آن مجموعه دست اندرکار درک این قضایا را دارد که این مسائل اینجا آمد تا پیام انقلاب به جوانان مسلمان دنیا برسد و الا این مسائل که در استانبول فراوان بوده است. این ساز و نقاره و رقص در استانبول هر شب و روز داشتند، چیز جدیدی که برای آن ها نیست و همیشه داشته اند.