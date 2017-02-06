«رایان» از افزایش شمار نظامیان آمریکایی در سوریه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پل رایان» سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری «ان بی سی نیوز» از طرح افزایش نیروهای آمریکایی در سوریه به بهانه مبارزه با داعش، دفاع کرد.

وی در خصوص این طرح که پیشنهاد آن از سوی «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا ارائه شده است، گفت: نمی توانیم به داعش اجازه لذت بردن از مناطق امنی را که در سوریه دارد، بدهیم. این حس و حال که اوضاع بر وفق مراد است، به داعش برای عضوگیری فرصت می دهد. از بین بردن داعش، لازمه امنیت ملی آمریکا است و ما باید به دنبال یافتن بهترین راه برای تحقق این هدف باشیم.

گفتنی است که ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش که ۶۸ کشور در آن مشارکت دارند، از سال ۲۰۱۴ میلادی بدون جلب رضایت دولت دمشق، حملاتی را علیه مواضع داعش در سوریه آغاز کرد که البته نتیجه چندان رضایت بخشی از آن حاصل نشد.

در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی نیز پنتاگون با ادعای تلاش برای بیرون راندن داعش از «الرقه»، تعداد ۲۰۰ نفر را به شمار نیروهای خود در سوریه افزود.