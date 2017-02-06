خانه قرآن شهری حضرت زینب(س) سرخه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی صبح دوشنبه در خلال آئین افتتاح خانه قرآن شهری سرخه، ابراز داشت: قرآن ریشه در متن انقلاب دارد و مهمترین شاخصه در حکومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه زندگی بدون قرآن ناممکن است، تاکید داشت: بدون نقشه راه وبدون برنامه زندگی باعزت وتوام با معنویت ونشاط ممکن نیست از این رو می توان قرآن را بهترین نقشه راه در مسیر زندگی و امری ضروری قلمداد کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی سرخه هدف از شناسائی خانه های قرآن شهری را توسعه وترویج قرآن خاصه در سطح فصیح خوانی وصحیح خوانی ذکر کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی قبیح است که افرادی باشند در عین حال که سنی از آنان گذشته اما در خواندن قرآن مهارت نداشته باشند.

بخشی گفت: فجر یادآور حرکت انقلابی امام و امت در ایجاد یک انقلاب بر مبنای جمهوریت و اسلامیت بود که رایحه روشنایی وامید را بعد از تاریکی وظلمت نوید داد.

حجت الاسلام فاطمی بصیر امام جمعه سرخه نیز در این مراسم از قرآن به مثابه حبل الله یاد کرد و گفت: قرآن عامل نجات امت از چنگال طاغوت شد لذا در شرایط فعلی که همواره ظلمت و انحراف ومکر وحیله از هرسو سرازیر است بهترین پناهگاه برای رهائی از این فتنه ها تمسک به قرآن است.

درپایان به رسم یادبود از حسن حمزه مسئول خانه قرآن شهری توسط فرماندار وامام جمعه تجلیل به عمل آمد.

خانه قرآن شهری حضرت زنیت(س) در زیربنای ۱۵۰ متر مربع و با اعتبار ۳۵۰ میلیون ریال احداث شد.