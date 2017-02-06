ایران با وجود اقدامات ترامپ از همیشه قوی تر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کند ایران را وادار به عقب نشینی کند اما ایران نسبت به ۴۰ سال گذشته قوی تر شده است.

واشنگتن پست نوشت: سخنان تند ترامپ علیه ایران در میان دوستان آمریکا در جهان عرب هواداران بسیاری پیدا کرده است اما در عین حال ریسک مشخص درگیری با رقیب این کشور یعنی جمهوری اسلامی ایران را که نسبت به ۴۰ سال گذشته قوی تر شده است نیز با خود همراه می آورد.

«نیکلاس هراس» عضو مرکز «امنیت آمریکای نوین» گفت: برای مقابله با ایران یا عقب راندن این کشور، ممکن است خود را با درگیری مخرب به ویژه در حوزه اقتصاد جهانی ببینید. این درگیری بیشتر از حدی است که متحدان ما یا مردم آمریکا تمایلی به تحمل آن داشته باشند.

ترامپ در پیامی توئیتری گفت که ایران را به شدت زیر نظر دارد و به این ترتیب نشان داد که از رویکرد سیاسی «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا فاصله زیادی گرفته و توافق هسته ای ایران و گروه ۵+۱ را دنبال می کند.