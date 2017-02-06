توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی در کنار مشکلات معیشتی نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی فرماندار ایلام امروز در آیین جشن انقلاب و تجلیل از برخی خانواده های برگزیده عضو شبکه اجتماعی فلاح کمیته امداد در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام برگزار شد گفت: اگرچه که مشکلات مالی و معیشتی از دغدغه های بساری از خانواده ها است اما نیازهای معنوی و فرهنگی و چالشهای متأثر از آن نیز بسیاری از مردم را درگیر خود کرده است.

وی افزود: خوشبختانه کمیته امداد از معدود سازمانهایی است که نیازهای گوناگون خانواده ها را مورد توجه قرار داده و در زمینه رفع بسیاری از این نیازها سالیانه اعتبارات زیادی را هزینه می کند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات و نیازهای مردم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تصریح کرد: در کنار رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده ها توجه به نیازهای معنوی و فرهنگی نیز باید مورد توجه مسئولین باشد.

فرماندار ایلام در ادامه بیان کرد: ایران امروز با افتخار از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و جهان است و چه از لحاظ دانش و فناوری وچه موارد دیگر از قدرتهای برتر جهان است.

وی به سالروز چیروزی انقلاب اسلامی کشورمان اشاره کرد و گفت: جمهوریت و اسلامیت از اصلی ترین خصوصیات انقلاب بوده و این هر دو به موازات هم همواره مورد تأکیدات امام «ره» بوده و نباید اجازه داد هیچکدام از این موارد مخدوش شوند.

ضعف اعتقادات دینی باعث گسترش آسیبهای اجتماعی می شود

حجت الاسلام مراد ویسی از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در این آیین در سخنانی گفت: امروزه آسیب های اجتماعی گوناگونی خانواده های ایرانی را تهدید می کند که نمونه بارز آن فعالیت چندین شبکه ماهواره ای فارسی زبان در مرزهای خارج از کشورمان است.

وی با بیان اینکه گسترش و تأثیرگذاری بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از ضعف اعتقادات دینی خانواده ها است، افزود: ترویج و تقویت باورهای دینی و مذهبی و خصوصاً فرهنگ نماز در میان خانواده ها می تواند از بروز این آسیب ها جلوگیری کند.

مرادویسی با بیان اینکه کمیته امداد در سالهای اخیر سرمایه گذاری بسیار خوب و تأثیر گذاری در زمینه تقویت باورهای دینی خانواده های مددجو انجام داده است ، تصریح کرد: ارائه خدمات فرهنگی به همراه بسیاری از خدمات حمایتی به خانواده های مددجو برنامه های این نهاد را ماندگارتر کرده است.

وی گفت: بر اساس پژوهش هایی که در یکی از زندانهای ایلام انجام گرفته است اغلب افرادی که پایشان به آن مرکز باز شده بود دارای اعتقادات مذهبی ضعیفی بوده و پل ارتباطات معنوی آنان نیز بسیار سست بوده است.