مذاکره مجدد در مورد برجام، سم مهلک است/ اشکالات اساسی درمتن برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب ما حادثه بسیار بزرگی بود. این حادثه دو جریان بزرگ اجتماعی را کلید زد یکی تجربه مدنی ملت ما و بنای نظام جامع مدنی و سیاسی بر اساس فکر اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) بود که هم جهات دموکراسی و هم جهات مدرن حکومت را دربردارد و دیگری، نهضت بیداری اسلامی است.

بالندگی انقلاب ما با این دو جریان اجتماعی کلید خورده و در شرایط مختلف تعامل دارند و این موضوع مهم و مبارک برای همه جهان اسلام است.

وی با اشاره به اینکه سلطه وسیع آمریکا بر منابع غنی انرژی در منطقه و نقاط راهبردی از جمله منافع نامشروع آمریکا در منطقه بود، گفت: انقلاب اسلامی برای آمریکا ضرر بسیار سنگین بود و سلطه غرب را که نماد آن در آمریکا بود در منطقه کاملاً به چالش کشید.آنها می خواستند ایده نظام اسلامی گسترش نیابد و می خواستند آن را در منطقه خفه کنند اما موفق نشدند

دبیر ستاد حقو بشر با اشاره به روند تاریخی ریاست جمهوری آمریکا در دوران پس از انقلاب اسلامی گفت: اوباما بسیار خطرناک تر از بوش پسر بود زیرا انسان زرنگی بود و ادبیات فرهیخته ای به کار می بُرد اما حجم دشمنی اش علیه ایران به مراتب شدیدتر و خطرناک تر و توطئه هایش وسیع تر بود .دوران اوباما به ظاهر با یک توافق هسته ای با ایران تمام شد اما این توافق در نظر آنها محمل جدیدی برای دشمنی های آینده آن ها و به کارگیری فشارها علیه ایران بود.

وی تصریح کرد: روسای جمهوری مختلف آمریکا درباره ایران دو هدف خاص داشتند یکی اینکه با تغییر رژیم و حکومت، تجربه داخل ایران شکسته و ناموفق شود و دوم، نگرانی آن ها از نهضت بیداری اسلامی است که می خواهند آن را کنترل کنند و با این 2 شاخص ماهیت حکومت های آمریکا مشخص می شود.روسای جمهور آمریکا محصول دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند

لاریجانی با بیان اینکه معمولا روسای جمهور آمریکا محصول دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند، افزود: ترامپ محصول حزب جمهوری خواه نیست بلکه دارای ویژگی های شخصی است که توسط یک قبلیه سیاسی که در دامن جمهوری خواه ها بزرگ اما جدا شده بودند کشف و به سرعت شکار شد.

وی با اشاره به اینکه ترکیب فعلی، کاملا جدید و در تاریخ سیاسی آمریکا کم سابقه است، گفت: آینده این ترکیب، مستقر نخواهد بود.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ترامپ را به عنوان محصول جدید جمهوری خواهان نمی دانیم. این شخص دارای یک سری ویژگی های شخصیتی است که به سرعت توسط یک الیت سیاسی که در داخل جمهوری خواهان بزرگ و سپس از آن ها جدا شده بودند کشف و به سرعت شکار شد؛ این جریان مرکب خوبی پیدا کرده بود که سوارش شود بهترین استفاده را از آن بکند و این موضوع در تاریخ سیاسی آمریکا کم سابقه است.اگر فرد از احزاب برآمده باشد استقرار دارد ولی اگر به کار گرفته شده باشد اولین نتیجه اش عدم ثبات و استقرار سیاسی است که در این دوره از حمکرانی آمریکا کاملا مشهود است.دریدگی، علاقه بی نهایت به ثروت و دلال مسلکی از ویژگی های شخصیتی اوست .



محمد جواد لاریجانی در ادامه برنامه با اشاره به حرکات ترامپ در مسائل مختلف گفت: نیوکان ها معتقدند رهبری آمریکا در دنیا بسیار ضروری است و باید بدون فوت فرصت اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه، تمام ذهن آنها رهبری و فتح دنیا است اظهار داشت: آنها رقبای بین المللی را مانع خود می دانند و لذا رقیب خود را چین و روسیه می بینند. چین و روسیه رقبای تمدنی آمریکا نیستند ، یکی از آنها رقیب اقتصادی و دیگری نیز رقیب سیاسی- اقتصادی است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه، به کارگیری تروریسم و ایران هراسی برای دوشیدن منطقه است اما آنها باید بدانند که دماغ سوخته هستند، افزود: دولت ترامپ هرگز با چین و روسیه وارد جنگ نخواهد شد.

داعش اسلام صهیونیستی است

محمد جواد لاریجانی با اشاره به اینکه، مسیر مذاکرات دوباره برجام توسط دولت اوباما برای ترامپ فراهم شده است ادامه داد: داعش اسلام صهیونیستی است و عین آن در داخل مسیحیت اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه، سد تمدنی برای آنها در حال ظهور است که نام آن اسلام است افزود: در مبارزه با اسلام و ایران آنها تصور می کنند خیلی سریع و قاطع باید عمل کنند البته جنگ نظامی را در زمان قبل امتحان کردند و به نظر بنده خیلی دور و ور این مسئله نیستند چون می دانند جنگ نظامی با ایران برایشان بسیار پر هزینه است و به احتمال زیاد ایران از این جنگ موفق و قدرتمند تر بیرون می آید.

معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به مذاکره تلفنی ترامپ و سلطان عربستان راجع به یمن افزود : عربستان به یمن گفت که خودت باید بیایی وگرنه کار تمام است.

وی با اشاره به اینکه، نیوکان ها نژاد پرست هستند البته نه به معنای اروپایی گفت: اروپایی ها نژاد پرست بیولوژیک هستند و معتقد هستند آریا نژاد برتر است. عقبه حرکات ترامپ حزب جمهوری خواه نبوده و عقبه آنها مجموعه صهیونیستی است.

ترامپ گفت برجام را پاره می کند البته معلوم بود که این کار را انجام نمی دهد

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه، تئوری ترامپ اول به طاق زدن و سپس پایین آمدن است عنوان کرد: ترامپ گفت برجام را پاره می کند البته معلوم بود که این کار را انجام نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه، پایین آمدن ترامپ به معنای عدول از مقاصد اصلی نیست ادامه داد: این پایین آمدن به معنای تاکتیکی است که می خواهند آن را به کار گیرد.

محمد جواد لاریجانی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری پیرامون آینده برجام گفت: برجام نقاط ضعف بسیار اساسی دارد و به طوری که آمریکایی ها می توانند دو سو استفاده از آن داشته باشند. آنها به دنبال نابودی توانمندی هسته ای ایران هستند و احساس می کنند با نابود کردن اراک عملا می توانند به اهداف مورد نظرشان دست یابند.

وی با اشاره به اینکه، در نطنز حداکثر می توانیم 300 کیلو اورانیوم غنی شده داشته باشیم ادامه داد: آنها باز دبه در آوردند و مسیر بازخوانی را دوباره گشودند و گفتند اضافه آب سنگین را در معرض فروش بگذاریم و حالا گفتند اضافه آن نباید در ایران باشد، لذا اشتباه کردیم حرف های آنها را قبول کردیم.

لاریجانی با اشاره به اینکه، بازخوانی مذاکرات از سوی اوباما باب شد، گفت: اوباما اعلام کرد سازمان تحریم های جدید را نمی خواهد از بین ببرد و کاملا با این حرف معلوم شد که کنار رفتن تحریم ها سوری است و به صورت قطره چکانی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه، مرکب برجام خشک نشده بود که لیست جدیدی از تحریم ها را مطرح کردند و لذا ، اشتباه استراتژیک دیپلمات های ما این بود که آنها گفتند این مسئله با روح برجام مخالف است.

تئوری آمریکا فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی ایران است



دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه، راه برای تیم جدید آمریکا باز شده است عنوان کرد: این راه را روسای قبلی آمریکا باز کرده اند حتی لیست های جدید تحریم کاملا مشخص است که از قبل نوشته شده است. تئوری آمریکا بر این است که آنقدر به ما فشار بیاورد که ایران نبرد تا با ادامه دادن کار صنعت اتمی کشور به تدریج مضمحل شود.



وی با اشاره به اینکه، بنده طرفدار این مسئله هستم که نطنز آرام آرام کار نکند گفت: به این خاطر که اگر نطنز شروع به کار کردن کند بعد از چند مدت تمام سانتریفوژ هایی که دارم از بین می رود و لذا جایگزین هم نداریم پس ما به آدم منقل تبدیل شده ایم، کیک زرد را غنی می کنیم و می فرستیم خارج و در نهایت سانتریفوژ ما از رده خارج می شود.



این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه، تعداد کمی از سیاستمداران متن برجام را خوانده اند ادامه داد: دولت عزیز ما با نیت خوب در رابطه با برجام عمل کرده است.



لاریجانی هر تحریم را تجاوز به حقوق ملت ارزیابی کرد و گفت: متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است.

مذاکره دوباره در رابطه با ماهیت برجام سم مهلک است

لاریجانی با اشاره به اینکه، مذاکره دوباره در رابطه با ماهیت برجام سم مهلک است خاطرنشان کرد: متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است که به دشمن اجازه سو استفاده داده است. ما دشمنی ها را به حساب خودمان نمی نویسیم و باید از در باغ سبز دل بکنیم.



وی با اشاره به اینکه، ما زمینه های آسیب پذیری را پیدا کرده ایم عنوان کرد: ملت و نظام از پیچ تاریخی گذر خواهند کرد و با تجربه بزرگ از آن عبور می کند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه، کارهایی که دولت ترامپ انجام می دهد منقطع از گذشته نیست گفت: نباید سیگنال های غلط به آمریکا داد. نباید حتی سر یک گرم با آمریکا مذاکره کرد و نباید این باب را ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اقدام اخیر ترامپ پیرامون منع ورود اتباع7 کشور مسلمان به آمریکا گفت: این اقدام آمریکا درست نیست زیرا باید گفت امنیت این کشور از ناحیه داعش و دوستانشان در منطقه در خطر است نه از ناحیه ایران.



محمد جواد لاریجانی با اشاره به اینکه، تعداد زیادی از دانشمندان آمریکا با این اقدام ترامپ مخالف هستند گفت: ما باید بر روی مسائل مهمتر دست بگذاریم باید از دولت هایی که با داعش می جنگند حمایت خود را اعلام کنیم.



وی با تاکید بر اینکه ، باید رسما از ملت یمن حمایت کنیم گفت: آمریکا مسئول کشتار ها و جنایت هایی است که در یمن انجام شده است.

لاریجانی با بیان اینکه، چه اشکالی دارد در بودجه سال96 مانور تحریم برگزار کنیم افزود: تحریم های آمریکا برای ما می تواند عزت بیاورد لذا نباید از تحریم بترسیم.



این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه، ایران هراسی که در منطقه به راه افتاده گذرا است عنوان کرد: حکومت های منطقه هیچ کدامشان ریشه دار نیستند لذا، آنها بوته هستند و با یک باد می روند.

وی با اشاره به اینکه، بهترین عکس العمل ما این است که به آمریکا بگوییم ما هبه های شما را نمی خواهیم ادامه داد: باید به پای خودمان بایستیم.



معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه، باید به نسل جدید اعتماد کرد اظهار داشت: وزیر خارجه فرانسه با کمال وقاحت به ایران آمد و گفت آمده ام به شما بگوئیم دست از پا خطا نکنید.

پاسخ کلیدی به آمریکا بازگشت به استراتژی مقام معظم رهبری است

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه، باید بدانیم راه عزتمان کجاست، افزود: پاسخ های کلیدی به آمریکا بازگشت به استراتژی مقام معظم رهبری است.



وی با اشاره به اینکه، اما م به گورباچف گفته بود که علت از هم پاشیده شدن اتحاد شوروی مسئله آزادی نبود بلکه علت در جنگ بی امان با خدا بوده است لذا، در طی 50 سال گذشته چنین از هم پاشیدگی را در دولت آمریکا ندیده بودم .



لاریجانی با اشاره به تحولات فرهنگی انسان نئولیبرال گفت: انسان به تدریج متحول شده است و انسان ها علاقمندی مدنیشان بالا رفته است.



معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه، گاهی از هم پاشیدگی با یک تلنگر اتفاق می افتد اظهار داشت: متفکرین آمریکایی برای اولین بار است که در رابطه با از هم پاشیدگی اجتماعی حرف می زنند.

وی با اشاره به شکافی که میان آمریکا و کشورهای اروپایی رخ داده است، گفت: آمریکایی ها از اضمحلال اروپا نفع می برد زیرا کشورهای اروپایی نمی توانند تک به تک با آمریکا درگیر شوند. هرچه شکاف میان اروپا و آمریکا بیشتر شود کشورهای اروپایی در تعامل با کشورهایی مانند ایران جرأت بیشتری پیدا می کنند.



لاریجانی گفت: آمریکا با تشکیل اتحادیه اروپا به معنای جدیدش که با سازمان یورو آغاز شد موافق نبود و آن را رقیب می دانست.