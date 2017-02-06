مرکز خرید گندم در گراش ایجاد می شود/ درخشش کارتونیست های جهرمی

علی جوکار در گفت و گو با خبرنگار مهر از ایجاد مرکز خرید گندم در شهرستان گراش خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز قرار بود تا پایان فصل زراعی گذشته به اتمام برسد خواستار تسریع در روند احداث این مرکز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش ادامه داد: جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی که هنگام خرید گندم در سال‌های گذشته در شهرستان رخ داده باید هر چه سریع‌تر این مرکز خرید به بهره‌برداری برسد و در اسرع وقت نواقص موجود برطرف و مجوزهای مورد نیاز اخذ شود.

وی بیان کرد: تعاونی روستایی نیز آمادگی خود را جهت خرید گندم سال زراعی جاری اعلام کرده است.

جهرم قهرمان رقابت های فوتسال طلاب فارس شد

مسابقات فوتسال طلاب استان فارس با قهرمانی تیم جهرم به پایان رسید.

مسابقات فوتسال طلاب استان فارس به همت بسیج طلاب و روحانیان استان و مرکز مدیریت حوزه‌ های علمیه استان فارس در شهرستان گراش برگزار شد.

این مسابقات با حضور 27 تیم از شهرستان های فارس برگزار و در پایان تیم های جهرم به مقام نخست رسید و فیروزآباد در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین تیم گراش به مقام سوم رسید و تیم های منصوریه الف و گراش ب به صورت مشترک به عنوان تیم اخلاق این مسابقات انتخاب شدند.

درخشش هنرمندان کارتونیست جهرمی در جشنواره «احیای دریاچه ارومیه»

جوایز ویژه جشنواره سراسری احیای دریاچه ارومیه به کارتونیست های جهرمی رسید.

همزمان با آیین اختتامیه دومین جشنواره سراسری، فرهنگی و هنری احیای دریاچه ارومیه نفرات برتر بخش کاریکاتور معرفی شدند.

در جشنواره ملی کارتون احیای دریاچه ارومیه ، ٣٥٢ هنرمند با تعداد ٤٩٣ اثر از شهرهای مختلف کشور حضور داشتند که جایزه ویژه این جشنواره به محمدحسین اکبری و سعید صادقی از جهرم رسید.

این دو هنرمند جهرمی تا کنون موفق به افتخارآفرینی های متعدد در جشنواره های ملی و بین المللی شده اند.