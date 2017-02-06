داستان راشل نوجوان در قلب فلسطین/عمارت سعدی میزبان دختر آمریکایی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه کازرونی: ریچل کُری یا همان راشل معروف خودمان همانند تمام دختران همسن و سال خود در آمریکا زندگی می‌کند و شاید حتی بسیار آزادانه تر از بسیاری از آنها.

وی هزار و یک برنامه و شور و شر جوانی در سر دارد، از این سوی جهان آن سو سفر می‌کند و حتی در ذهن پرنشاط خویش شاید تصور سفر به مکانی مانند فلسطین را ندارد.

همه راه‌ها در پیش پای راشل نوجوان باز است و او به هرکاری دوست دارد دست می‌زند، از این رو است که بالاخره با یک گروه از حقوق بشر به فلسطین می‌رود.

او هنوز هم سر پرسودایی دارد، هر روز از وقایعی که در این کشور رخ داده می نویسد و گاه در یک ارتباط تلفنی برای پدر و مادرش از اتفاقات روزمره و افرادی که با آنها آشنا شده تعریف می‌کند.

راشل در طول مدت اقامت خود در فلسطین، کم کم متوجه تفاوت دنیای خود با دیگر کشورهای درگیر جنگ در دنیا می‌شود، با خانواده‌های فلسطینی دوست می‌شود و سعی می کند مطابق وظیفه یک مدافع حقوق بشر عمل کند.

راشل هنوز آزادانه می‌اندیشد، وی در موقعیتی قرار می گیرد که انتخاب‌های بسیار را در برابر وی قرار می‌دهد از بازگشت به کشورش تا سفر به دیگر کشورها و راشل ماندن در فلسطین را انتخاب می‌کند.

دختری که حقوق بشر را در قلب مردم جهان به چالش می کشد

راشل پرشور قدیمی این بار با دیدگاهی نوین از بولدوزری که قصد تخریب خانه دوستان فلسطینی اش را دارد بالا می‌رود و با کمال تعجب متوجه می‌شود که بولدوزر از کار دست نمی‌کشد.

راشلی که در تمام طول زندگی آزاد زندگی کرد، این بار آزادانه و آزاده می‌رود و گویی برای همیشه مفهوم حقوق بشر را در قلب مردم جهان به چالش می‌کشد.

داستان زندگی راشل معروف آمریکایی، در عمارت سعدی حوزه هنری

این روزها نمایش «نام من ریچل کُری است» در عمارت سعدی حوزه هنری اجرا می‌شود.

سه بازیگر در این نمایش نقش ریچل را بازی می‌کنند و پخش تصاویر مستند از راشل، دکور جذاب و استفاده از عناصر هنری ماند اجرای زنده طراحی در حین بازی بازیگران موجب می‌شود تا تماشاگر از دیدن یک نمایش مستندگونه خسته نشود.

نمایش از اتاق اول ورودی آغاز می‌شود و تماشاگر از همان لحظه نخست در مواجهه رودرو و مستقیم با راشل قرار می‌گیرد.

سپس مخاطبان همراه با بازیگران به اتاق دوم و سپس مکان اصلی اجرای نمایش می‌روند و رو در رو با بازیگران به قلب ماجرا وارد می‌شوند.

این نزدیکی مخاطب به صحنه نمایش شاید در وهله نخست ناشی از کمبود فضا به نظر برسد اما در واقعیت امر، این نوعِ نمایش است که این همه قرابت به صحنه‌های ماجرا برای در اختیار گرفتن ذهن مخاطب در فضای مستند گونه داستان طلب می‌کند.

نکته جالب استفاده از سازی به نام «جرس» در پرده‌های مختلف این نمایش است که ساخته دست آهنگساز این تئاتر حامد یونسی است.

تئاتری مستند از زندگی راشل معروف

محمدرضا رهبری کارگردان این نمایش در ارتباط با روند اجرای این تئاتر به مهر می‌گوید: « نام من ریچل کری است» تئاتری مستند از زندگی شخصیتی به همین نام است که در ایران به نام راشل معروف است.

وی می‌افزاید: ریچل دختر آمریکایی دارای دیدگاه‌هایی ویژه است که تحصیلات خود را رها می کند و برای پیوستن به گروه های بین المللی برای جلوگیری از کشته شدن کودکان به فلسطین می رود.

کارگردان نمایش تاکید کرد: این حرکت برای من ارزشمند بود، درواقع اینکه یک دختر آمریکایی امروزی آمریکایی چگونه به چنین جایی می رسد که هم چیز را برای کمک به کودکان و خانواده‌های بی پناه آنها رها کند به من کمک کرد که به سراغ این نمایشنامه بروم.

وی با بیان اینکه این نمایش برگرفته از یادداشت های واقعی ریچل کری است، ادامه داد: در شیوه اجرای فرم، مضمون و محتوای این نمایش اتفاقاتی رخ داده است که کار را تجربی و در نوع خود جدید می‌سازد؛ در واقع «نام من ریچل کری است» گونه‌ای تئاتر مستند است اما اجرای چند رسانه ای دارد.

رهبری با اشاره به عوامل این نمایش تاکید کرد: عواملی که در این نمایش حضور دارند جمعی از چهره های حرفه‌ای هستند؛ دخشید قدرتی پور از هنرمندان تئاتر، طراح و کاریکاتوریست و دارای تجربیات بین المللی است که علاوه بر بازی کارهای اجرایی طراحی وکاریکاتور در طول نمایش انجام می دهد.

هر شب یک تابلو، تقدیم روح آتش نشانان شهید می‌شود

وی اضافه کرد: خانم سوده امیرخانی وآسیه بنی طباء نیز از دیگر بازیگران نمایش هستند که در این نمایش در نقش راشل به ایفای نقش پرداخته‌اند.

کارگردان تئاتر «نام من ریچل کری است» ابراز داشت: در این نمایش حامد یونسی آهنگسازی را به عهده دارد، به دلیل استفاده از صداهای خاص در این نمایش نیازمند ساز ارکستری بودیم که در ایران بسیار کم استو بر این اساس آهنگساز «نام من ریچل کری است» برای این کار ساز جدیدی را به نام جرس ساختند چراکه این آوا با سازهای متعارف قابل دریافت نیست.

وی اضافه کرد: در طول این شب ها خانم قدرتی پور پیش از شروع نمایش با توجه به واقعه پلاسکو وشهادت آتش نشانان، کار پرفورمنس اجرا می‌کنند و وطرحی مرتبط با فداکاری و از جان گذشتگی آتش نشانان تقدیم به روح پاک آنها می‌شود.

کارگردان این نمایش بیان داشت: «نام من ریچل کری است» تا 21 بهمن‌ماه از ساعت 18:30 در ساختمان سعدی حوزه هنری واقع در خیابان استانداری، کوچه سعدی اجرا می‌شود.

آزادگان جهان بیدارند، حتی در قلب دختری که آزادترین دختر جهان است در زندگی

پیامی که قرن‌ها پیش امام حسین (ع) از صحرای کربلا برای آزادگان جهان فرستاد هنوز در دل تاریخ جاری است و هر بار با لرزش وجدان در قلب یک نفر، امواج این پیام بر دیگر در گوش زمان زمزمه می‌شود، پیامی که بسیار ساده می‌گوید «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید».

و این کلام مختص آن زمان یا یک دین و آیین نیست، هنوز آزادگان جهان بیدارند حتی در قلب دختری که آزادترین دختر جهان است در زندگی.