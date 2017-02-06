جشنواره هنرهای آوایی در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر صبح دوشنبه در این آیین گفت: با استفاده از مضامین توحیدی و ارزشی در سرودها میتوان دانش آموزان را بیشتر به خدا نزدیک کرد.
حجتالاسلام سید علی حسینی افزود: درخت انقلاب با خون شهدا آبیاری شد و برای حفظ دستاوردهای آن باید تلاش کرد و ادامه راه شهدا در جامعه ضروری است.
امام جمعه دیر با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، تصریح کرد: حرفهای نپخته و نسنجیده ترامپ برای ملت ایران «ترپ و تروپی» بیش نیست و ما از این حرفهای ترامپ ترس و واهمهای نداریم.
حسینی با اشاره به سخنان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانطور که امام خمینی فرمودند، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ با وفاداری به ارزشهای نظام و انقلاب در برابر همه توطئههای دشمنان ایستادگی خواهیم کرد.
معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دیر در آیین برگزاری این مسابقات که با حضور مسئولان محلی برگزار شد، گفت: این جشنواره به مناسبت دهه مبارک فجر و با شرکت ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر در قالب ۱۹ مدرسه در سالن شهید حکیمی برگزار شد.
اسماعیل مختار زاده، هدف از برگزاری این مسابقات را کشف و پرورش استعدادهای هنری، ارائه و معرفی قابلیتهای دانشآموزان برشمرد و اظهار داشت: مسابقات هنرهای آوایی در سه بخش سرود، تکخوانی و تکنوازی و به مدت ۲ روز برگزار خواهد شد.
معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دیر با بیان اینکه موضوع آثار این رقابتها در بخش انقلاب اسلامی، شهادت و مهدویت است تصریح کرد: مسابقات سرود دانش آموزان متوسطه اول و دوم نیز بعد از دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
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