بدهی مراکز بیمه نباید باعث توقف خدمات درمانی به مردم شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محمدرضا مظفری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم طی هفته جاری در گفت وگویی اعلام کرد که با توجه به گذشت بیش از یک سال از نپرداختن مطالبات بیمارستانها از سوی سازمانهای بیمه گر، در صورت ادامه این روند، امکان ارائه خدمات غیر اورژانسی از ابتدای اسفندماه امسال به بیماران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه طلب بیمارستانهای دولتی قم از سازمانهای بیمهگر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، اظهار داشته است: این مراکز بیش از یک سال است که هیچ پرداختی به بیمارستانها نداشتهاند.
این در حالی است که گفتگو با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم حاکی از نارضایتی و انتقاد از این تصمیم دانشگاه علوم پزشکی قم است.
بدهی ۵۶ میلیاردی تأمین اجتماعی قم
داوود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسهای که طی هفته گذشته در استانداری قم و با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، معاون اقتصادی و معاون بازرسی استانداری برگزار شد، گفت: بیمه تأمین اجتماعی بدهیهای خود به دانشگاه علوم پزشکی را تا اردیبهشتماه سال جاری پرداخت کرده و در حال حاضر ۵۶ میلیارد تومان به این مرکز بدهکار است.
وی در ادامه ابراز داشت: با توجه به صحبتهایی که در جلسه انجام شد ما توانستیم مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنیم که بلافاصله مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و مابقی هم به بیمارستانهای ولیعصر(عج)، گلپایگانی و علی بن ابیطالب(ع) و همچنین به درمانگاههای بزرگ استان مانند بقیه الله(عج)، امام صادق(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) پرداخت شد.
بیمه تأمین اجتماعی بدهیهای خود به دانشگاه علوم پزشکی را تا اردیبهشتماه سال جاری پرداخت کرده است
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به اجرا شدن طرح تحول سلامت، بیان داشت: اجرای این طرح موجب شد تا به صورت ناگهانی هزینههای تأمین اجتماعی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال در کل کشور به حدود ۱۹ هزار میلیارد هزار تومان برسد که این کار را برای ما سخت کرد.
وی ادامه داد: مقرر شده بود تا بار مالی که از طریق اجرای طرح تحول سلامت ایجاد میشود از محل مالیات بر ارزش افزوده، یارانهها و دیگر محلهای مورد نظر تأمین شود ولی در حال حاضر این هزینهها بر روی دوش بیمهها قرار گرفته است.
طرح تحول سلامت نباید زیر سؤال برود
علیمحمدی با بیان اینکه به دلیل تأخیر بیمهها در پرداخت بدهی، نباید طرح تحول سلامت به طور کل زیر سؤال برود، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی قم طی نامهای به فرمانداری قم اعلام کرده است که بیماران الکتیو تأمین اجتماعی که همان بیمارانی هستند که خدمات غیر اورژانسی را دریافت میکنند را پذیرش نمیکند.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما هفته گذشته ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به این دانشگاه پرداخت کردهایم که به نظر میرسد این رقم برای این دانشگاه چندان چشمگیر نبوده است.
بیمه سلامت بیشترین بدهی را به دانشگاه علوم پزشکی دارد
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم با بیان اینکه بیشترین بدهی به این دانشگاه را بیمه سلامت دارد، گفت: ما نمیدانیم چرا دانشگاه علوم پزشکی در حالی که بدهی ما رقم پائینتری است دفترچههای تأمین اجتماعی را در بخش خدمات الکتیو فاقد اعتبار دانسته در حالی که طبق قانون باید همه بیماران در بیمارستانها پذیرش شوند و در قانون نیامده که اگر بیمهها بدهی خود راپرداخت نکردند از پذیرش بیماران خودداری شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر ما بدهی داریم مردم چه گناهی دارند که باید از خدمات بهداشت و درمان محروم شوند، ابراز کرد: تأمین اجتماعی بر اساس دریافتیهای خود از مردم اقدام به پرداختهایش میکند و در این زمینه پرداختهای دیگری همچون حقوق مستمری بگیران را هم دارد که پرداخت به این افراد در اولویت است و حسابهای این نهاد هم در بخش دریافتها و بخش پرداختها کاملاً شفاف و روشن است.
در هر حال به نظر میرسد که مشکل بوجود آمده بین بیمهگرها و دانشگاه علوم پزشکی بر روی بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی که از حقوق اولیه مردم است تأثیر نامطلوبی داشته باشد که قطعاً باید برای آن چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.
نظر شما