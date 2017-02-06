بوکسورهای قمی ۳ مدال فستیوال نونهالان کشور را کسب کردند

مجید عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۳ بوکسور قم که برای شرکت در مسابقات بوکس فستیوال نونهالان کشور راهی گیلان شده بودند موفق به کسب سه مدال طلا، نقره و برنز این دوره از مسابقات و اثبات شایستگی‌های بوکس قم شدند.



وی افزود: در رقابت ۸۵ بوکسور از ۲۵ استان مختلف کشور در رقابت‌های فستیوال بوکس نونهالان کشور در صومعه سرای گیلان بوکسورهای قمی بار دیگر توانمندی بوکس قم را به نمایش گذاشتند و نسل جدیدی از ستارگان بوکس قم در عرصه کشوری در راه است.

رئیس هیئت بوکس استان قم گفت: در این پیکارها ابراهیم رسولی با راهیابی به دیدار پایانی وزن ۴۴.۵ کیلوگرم برابر محمد حسین کوهی از توابع به میدان رفت با پیروزی در این دیدار صاحب مدال طلا شد و این مدال طلا، تنها طلای تیم اعزامی قم به گیلان بود.



عباس زاده بیان داشت: در وزن ۵۲ کیلوگرم امیر حسین احمدی نماینده استان قم بود که در دیدار پایانی این وزن برابر محمد جواد اسدی از بوشهر با اشتباه رایانه‌ای در تعیین نفر برنده، شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.



وی عنوان کرد: محمد جواد بختیاری سومین نماینده استان قم در این پیکارها برابر ماهان فلاح از استان میزبان مغلوب و از راه یابی به دیدار فینال این وزن باز ماند و صاحب مدال برنز وزن ۳۸ کیلوگرم شد و حسین جمال لو و مهدی یعقوب لو به عنوان مربی تیم اعزامی از استان قم را در این رقابت‌ها همراهی می‌کردند.



رئیس هیئت بوکس استان قم تصریح کرد: هیئت بوکس استان قم برگزاری مسابقات دهه فجر در قالب مسابقات استانی را در دستور کار دارد و تقاضای ما از خانواده‌ها این است که در محل برگزاری مسابقات حاضر ئ با بوکس آشنا شوند زیرا برخی به اشتباه تصور یک رشته خشن را از بوکس دارند در حالی که آسیب در این رشته نزدیک به صفر است.