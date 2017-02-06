سومین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان شهرستان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان شهرستان قزوین با حضور قرآنآموزان نونهال و خانوادهها، صبح دوشنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برپا شد.
در ابتدای این همایش پس از تلاوت گروهی آیاتی از قرآن توسط قرآنآموزان، حجتالاسلام والمسلمین علی نعمت الهی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی پیام معنویت و احیای قرآن را به دنیا صادر کرد.
وی با بیان اینکه معنویت اساسی ترین رکن وجود آدمی است، افزود: معنویت از مسائل حائز اهمیت در تربیت کودکان است و بسیاری از مشکلات روحی و عاطفی کودکان ناشی از فقر معنویت در خانوادهها است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قزوین عنوان کرد: در طی سالهای رشد فرزندان برای تربیت آنها نیز باید برنامه داشت و به موازات سلامت و رشد جسمی کودکان، باید نسبت به تربیت آنها بر اساس آموزههای قرآنی و اسلامی نیز اهتمام داشت.
همچنین، از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به اجرای سرود درباره دهه فجر انقلاب اسلامی، اجرای نمایش تئاتر با موضوع سوره فیل و اعطای گواهی آموزشی به قرآنآموزان اشاره کرد.
یادآور میشود، این همایش به همت موسسه قرآنی ثامنالحجج(ع) و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین برگزار شد.
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