عبدالرضا عرب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای انجام ماموریت و سیاست‌های دانشگاه فرهنگیان، سومین همایش ملی شوراهای صنفی دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور در بوشهر می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه، بیان کرد: نماینده سرپرستان سراهای دانشجویی، دبیران شوراهای صنفی دانشجویی و منتخبین فرهنگی دانشجویی در این همایش حضور خواهند داشت.

معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بوشهر اضافه کرد: محور اول سومین همایش ملی شوراهای صنفی دانشگاه‌های فرهنگیان، مهارت‌های زندگی و فضای مجازی است.

عرب‌زاده خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی، مهارت‌های زندگی و قانون‌گرایی، اخلاق‌مداری و خردورزی از دیگر محورهای این همایش است.

وی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حضور مسئولان استانی و نیز معاونین دانشگاه فرهنگیان کشور بتوانیم فرهنگ بوشهر و شهر بوشهر را به‌خوبی به این عزیزان معرفی کرده و در سال اقتصاد مقاومتی اهداف سازمانی دانشگاه را پیاده کنیم.