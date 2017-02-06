عبدالرضا عربزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای انجام ماموریت و سیاستهای دانشگاه فرهنگیان، سومین همایش ملی شوراهای صنفی دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور در بوشهر میشود.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمنماه، بیان کرد: نماینده سرپرستان سراهای دانشجویی، دبیران شوراهای صنفی دانشجویی و منتخبین فرهنگی دانشجویی در این همایش حضور خواهند داشت.
معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بوشهر اضافه کرد: محور اول سومین همایش ملی شوراهای صنفی دانشگاههای فرهنگیان، مهارتهای زندگی و فضای مجازی است.
عربزاده خاطرنشان کرد: مسئولیتپذیری و مشارکتجویی، مهارتهای زندگی و قانونگرایی، اخلاقمداری و خردورزی از دیگر محورهای این همایش است.
وی افزود: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته و حضور مسئولان استانی و نیز معاونین دانشگاه فرهنگیان کشور بتوانیم فرهنگ بوشهر و شهر بوشهر را بهخوبی به این عزیزان معرفی کرده و در سال اقتصاد مقاومتی اهداف سازمانی دانشگاه را پیاده کنیم.
