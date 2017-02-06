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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

دلنوشته «کیتارو» برای قهرمانان پلاسکو/ ما به فکرتان هستیم

دلنوشته «کیتارو» برای قهرمانان پلاسکو/ ما به فکرتان هستیم

موزیسین و نوازنده شهیر ژاپن که مهر ماه سال ۹۳ در تهران به اجرای برنامه پرداخت، دلنوشته‌ای را به قهرمانان پلاسکو تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیتارو که برگزاری کنسرتش در ایران مدت‌ها در راس اخبار هنری کشورمان قرار داشت، با نوشتن یادداشتی حادثه تلخ ساختمان پلاسکو را به همه مردم ایران تسلیت گفت و آتش‌نشانان ایرانی را «شجاع» و «قهرمان» توصیف کرد.

این هنرمند و موزیسین ژاپنی در ایمیلی به علی چراغعلی (تهیه کننده کنسرت کیتارو در ایران)، نسبت به این ضایعه دردناک ابراز تاسف و همدردی کرده و آورده است:

«لطفا این پیام را به همه برسان، به دوستان و آشنایان و خانواده تمامی کسانی که در فاجعه غم انگیز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ در تهران جان خود را از دست دادند؛ ما مایلیم مراتب تسلیت و همدردی قلبی‌مان را به خاطر جان باختگان رویداد غم انگیز ۱۹ ژانویه ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو تهران اعلام نماییم. به خانواده محترم تمامی آتش نشان های شجاع و قهرمانانی که جان خود را از دست دادند. برایشان بهترین آرزوها را داشته و در این موقعیت غم انگیز به فکرشان هستیم.

کیتارو وایچی نایتو»

کد مطلب 3898464
علیرضا سعیدی

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