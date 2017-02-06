۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

به بهانه آزمایش موشکی مطرح شد؛

دفاع وزیر خارجه آلمان از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی ادعا کرد که آزمایش موشکی اخیر ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه بازدید روز جمعه خود از سازمان ملل در سخنانی آزمایش موشک بالستیک ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قلمداد کرد.  

وی در ادامه افزود: به نظر می رسد آمریکا در حال حاضر قصد ندارد به موضوع توافق هسته ای غرب با ایران بپردازد. 

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اظهار داشت: تحریم های جدید می تواند به نوعی مقابله با آزمایش موشکی ایران تلقی شود.

گفتنی است روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. در لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نام ۱۳ نفر و ۱۲ شرکت به چشم می خورد. 

این اقدام پس از هشدار واشنگتن به تهران در واکنش به آزمایش موشک بالستیک اخیر ایران و دیگر فعالیت های این کشور انجام گرفته است.

شقایق لامع زاده

