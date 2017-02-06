شورای فنی تکواندو تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت مدتها از استعفای سرمربی و مدیر تیم های ملی تکواندو، فدراسیون تکواندو با معرفی اعضای شورای فنی، انتخاب مربی جدید تیم ملی را وارد مرحله اجرایی کرد.

این شورا در حالی قرار است در اولین جلسه خود فردا سه شنبه گزینه های هدایت تیم ملی را مورد بررسی قرار دهد که برخی از گزینه های مدنظر، خود عضو همین شورا هستند.

فدراسیون تکواندو تاکنون برنامه ای به عنوان دستور کار این شورا اعلام نکرده این شورا قرار است مربیان تیم را انتخاب کند یا تنها گزینه های مدنظر فدراسیون را بررسی و در نهایت نفرات واجد شرایط را برای انتخاب به کمیته فنی معرفی کند!

اینکه نفرات تشکیل دهند شورا، مربیان شاخصی هستند و هر کدام به نوعی با داشتن تجربیات گرانبها توانایی هدایت تیم ملی را دارند شکی نیست، ولی به نظر می رسد مسیر کار با ایراداتی همراه است. اینکه شرح وظایف کمیته چیست و چگونه باید گزینه های مورد نظر را انتخاب کنند و یا کسانی که خود مدعی هدایت تیم ملی هستند چگونه باید برای این مسئولیت اعلام آمادگی یا قبول مسئولیت کنند، سئوالاتی است که باید پاسخی برای آن پیدا شود.

نکته مهم دیگر غیبت منتقدان در این شوراست. رئیس و دبیر فدراسیون از حضور برخی منتقدان در این کمیته خبر داده بودند و رئیس فدراسیون در گفتگوی اخیر خود با «سیاه نما و دروغگو» خواندن منتقدانی که برخی آز آنها بخشی از افتخارات تکواندو ایران هستند، ثابت کرد که اعتقادی به انتقاد ندارد.

سید نعمت خلیفه، فریبرز عسکری، محمدرضا زوار، فیض‌الله نفجم، پیام خانلرخانی، مهدی بی‌باک، وحید عبداللهی، یوسف کرمی، علیرضا نصرآزادانی، مجید امین ترابی، رحیم صالحی، احمد اخلاقی، هادی افشار، مهرو کمرانی، ندا زارع و فاطمه اسد پور اعضای شورای فنی فدراسیون تکواندو را تشکیل می دهند.