پتانسیل سرمایه گذاری در ایران با حضور دانشگاهها بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه شاخص پژوه با حضور دانشگاه های معتبر بین المللی و اتاق های بازرگانی کشورها، اولین کنفرانس ملی تفکر خلاق ، توسعه و سرمایه گذاری جزیره کیش را در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ برگزار می کند.

پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی ایران و با توجه به ارتباطات گسترده بین المللی با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و همچنین اتاق های بازرگانی و سرمایه گذاران بین المللی به منظور توسعه سرمایه گذاری، کارآفرینی و ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوری با مجوز سازمان مدیریت برنامه ریزی اولین همایش تفکر خلاق ، توسعه و سرمایه گذاری را برگزار خواهد کرد.

در این کنفرانس از دانشگاه های معتبر کشورهای فنلاند ، مالزی ، ویتنام ، تایلند ، روسیه ، کنیا ، عراق و ... در سطوح بالای علمی و مدیریتی نمایندگانی حضور خواهند داشت.

همچنین مدیران اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف و شرکت های سرمایه گذاری به منظور بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در ایران در این کنفرانس حضور دارند.

در حاشیه این کنفرانس از برگزیدگان جشنواره بانوان کارآفرین برتر تقدیر به عمل خواهد آمد و گرامیداشت روز جهانی آینده نیز طبق روال هر سال با توجه به مصادف شدن این رویداد با کنفرانس به عنوان بخشی از برنامه های کنفرانس خواهد بود .