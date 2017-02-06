شماره هفدهم «اندیشه مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین شماره مجله «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با مطالب متنوعی منتشر شد.

در این شماره گزارش تحلیلی اندیشه مهر با عنوان «تاریخ ایده بازگشت به خویشتن»، روایتی از مواجهه ما با فلسفه غرب ارائه می کند. گزارش مراسم نکوداشت دکتر احمد احمدی، گزارش نشست نقد و بررسی «کتاب مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» با حضور نعمت الله فاضلی، محمد رضایی و عباس کاظمی و گزارش نشست روز جهانی فلسفه با حضور بیژن عبدالکریمی، علی اصغر مصلح، شهین اعوانی، محمدرضا بهشتی، رضا سلیمان حشمت، محمدجواد صافیان و ضیاء موحد را نیز می توانید در شماره هفدهم مشاهده کنید.

همچنین در بخش گزارش های مجله، گفتارهایی از حجت الاسلام پارسانیا، ریزوکه اوهاشی (استاد دانشگاه کیوتوی ژاپن)، غلامحسین مقدم حیدری، عبدالله صلواتی و سیدجواد میری منتشر شده است.

در بخش دوم، پرونده ویژه ای با موضوع وحدت اسلامی در گفتگو با محمد غفوری نژاد، محسن الویری، نجف لکزایی، علی آقانوری، حمیدرضا غریب رضا، فراهم شده است.

همچنین گفتگوهایی درباره «پژوهش» با محمدعلی فتح اللهی و حمید تنکابنی انجام شده است.

گفتگو با پرویز امینی درباره شریعتی، گفتگو با علیرضا قائمی نیا در نقد آرای مجتهد شبستری، گفتگو با موسی حقانی درباره ضرورت بازخوانی تاریخی مقاومت مردم ایران در برابر غرب و مصاحبه با عادل پیغامی درباره اقتصاد مقاومتی از دیگر گفتگوهای این شماره است.

در گفتگو با حجت الاسلام محمدحسن زمانی، معاون بین الملل حوزه، الازهر مصر و جریانات داخلی آن مورد بررسی قرار گرفته است و هادی بیگی ملک آباد به معرفی آرای طه عبدالرحمن، اندیشمند مغربی پرداخته است.

یادداشت هایی از یحیی یثربی، علی اکبر رشاد، سیدمهی ناظمی قره باغ، داود مهدوی زادگان و سیدحسین نصر نیز در این شماره به انتشار رسیده است.

پایان بخش شماره هفدهم، مناظره ای با عنوان «ارزیابی کارنامه دین» است که با حضور علیرضا قائمی نیا و حسن محدثی برگزار شده است.

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