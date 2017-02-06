تیم فوتبال کاسپین قزوین به مصاف شاهین ماهشهر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ دو فوتبال کشور و در بازی هفته بیستم، تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه به مصاف شاهین ماهشهر می رود.

این بازی از ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه فردا در ماهشهر برگزار می شود.

تیم کاسپین در بازی هفته پایانی هفته آینده برابر شهرداری بوشهر به میدان می رود و به دلیل مصافت طولانی، یک هفته پیش از بازی در اهواز اردو می زند.

نماینده استان با ۱۸ امتیاز در مکان یازدهم گروه سه این رقابت ها قرار دارد.

دعوت دوفوتسالیست استان برای بازی دوستانه

حمیدرضا کریمی و سهند رضاپور بازیکنان تیم فوتسال طرح و توسعه الوند قزوین برای بازی دوستانه مقابل تیم ملی عراق به اردو دعوت شدند.

اردوی تیم ملی فوتسال از ۱۹ تا ۲۰ بهمن در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

مسابقات دوستانه ایران و عراق در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کسب سه نشان کشتی گیران استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان رقابت های کشتی قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و در رشته فرنگی، عرفان کِشتپور در وزن ۴۶ کیلوگرم، امیرزارعی در وزن ۵۴ کیلوگرم نایب قهرمان کشور شدند و محمد رضا پَشنگ در ۶۳کیلوگرم سوم شد و مجوز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

تیم استان هم در مجموع عنوان نهم را کسب کرد.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ب، طی ۲ روز در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان به صورت تیمی و انفرادی، برگزار شد.

قزوین میزبان اردوی آموزشی تیم ملی تنیس روی میز خردسالان دختران

در این اردو ترنم منتظری، ثمین برگُشایی، ریحانه ابراهیمی و فاطمه آغاسی از قزوین بعنوان مربی و زهرا نیاقی ها بعنوان سر مربی شرکت می کنند.

اردوی آموزشی خردسالان دختر از فردا تا ۲۲ بهمن در خانه تنیس روی میز مجموعه الغدیر قزوین برگزار می شود.

بانوی قزوینی در رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به مصاف حریفان می رود

ریحانه طالبی رکابزن قزوینی از امروز به همراه سایر ملی پوشان در مسابقات قهرمانی آسیا هند با حریفان مصاف می کند.

طالبی در ماده سرعت بزرگسالان در رقابت های آسیایی رکاب می زند.

مسابقات قهرمانی آسیا تا ۲۲بهمن به میزبانی هند برگزار می شود.

نایب قهرمانی تیم کاراته روغن موتور ترن قزوین در رقابت های قهرمانی کشور

تیم کاراته روغن موتور ترن ناصرآباد قزوین به نمایندگی از استان در مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو سی شین کای نایب قهرمان شد.

نمایندگان استان در این رقابت ها هشت نشان طلا، هفت نقره و دو برنز کسب کردند و نائب قهرمان شدند.

این رقابت ها به میزبانی مشهد برگزار شد و عبداله جلیلوند و مجید نوروزی هدایت تیم استان را بر عهده داشتند.

والیبالیست های استان در جمع برترین های لیگ برتر

در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر والیبال کشور، مهدی مرندی و علی رضا بهبودی والیبالیست های استان در ترکیب تیم منتخب قرار گرفتند.

مرندی در بازی این هفته عنوان بهترین لیبرو را از آن خود کرد و بهبودی هم پاسور برتر شد.