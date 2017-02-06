به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آذرنگ نویسنده و کارگردان نمایش «ترن» در آیین افتتاح این اثر نمایشی که روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور تعدادی از آتش نشانان حادثه پلاسکو، مدیر کل هنرهای نمایشی و مدیر مجموعه تئاتر شهر در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، بیان کرد: خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب من شد تا نمایش «ترن» با همت مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی و تلاش شبانه روزی پیمان شریعتی و یارانش در مجموعه تئاتر شهر اجرا شود. این برای من جای خوشحالی است که همکاری با این مدیران را تجربه می کنم مدیرانی که در این مدت از هیچ همکاری با گروه اجرایی نمایش دریغ نکردند.

وی ادامه داد: امشب در آیین افتتاحیه نمایش «ترن» عزیزان آتش نشانی که در حادثه پلاسکو حضور داشتند و امروز سایه بلند سلامتشان روی سر ماست، به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده اند که امیدوارم اجرای ما به گونه ای باشد که تا حدی خستگی این بار عظیم غم را از تن آنها بیرون کند. من امشب به نمایندگی از طرف شما عزیزان روی شانه های تک تک آتش نشانان بوسه می زنم که شانه هایشان هنگام حادثه به همه ما زندگی دوباره داده است.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی هم در این مراسم گفت: از حمیدرضا آذرنگ و گروه محترم نمایش «ترن» سپاسگزارم که این اثر نمایشی را در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه می برد و شما امشب به ارزشمندی این اثر نمایشی پی خواهید برد. به هر ترتیب وظیفه بخشی از هنر نمایش این است که همه خصلت های خوب انسانی را به مخاطبانش یادآوری کند. یکی از همین خصلت های انسانی هم ایثارگری است که این نمایش تلاش کرده به سهم خود گوشه ای از ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به مخاطب ارائه دهد.

وی با اشاره به حادثه پلاسکو که منجر به شهادت تعدادی از آتش نشانان فداکار کشورمان شد، توضیح داد: طی روزهای اخیر با اتفاق تلخ و ناگوار مجتمع پلاسکو شاهد ایثارگری های تازه ای بودیم که به همه ما نشان داد نمادهای ایثاگری همچنان زنده اند و من امشب بسیار مفتخرم که در کنار گروه اجرایی «ترن» شاهد حضور تعدادی از عزیزان آتش نشان این حادثه هستیم. من به سهم خودم به همه این بزرگواران تسلیت می گویم و امیدوارم روح شهیدان آتش نشان قرین رحمت الهی باشد.

نمایش «ترن» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ و بازی امیر جعفری، فریده سپاه منصور، مهراوه شریفی نیا، فرید سجادی حسینی، نادربرهانی مرند، نسیم ادبی، خسرو احمدی، وحید آقاپور، سید علی صالحی، علی عامل هاشمی و سیاوش جامع ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.