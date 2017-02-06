۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی خبر داد:

افتتاح ۴ پروژه میراث فرهنگی و گردشگری در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از افتتاح چهار پروژه بزرگ میراث فرهنگی و گردشگری در استان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور خبر داد.

آدینه محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار پروژه بزرگ در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی طی ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: اقامتگاه بوم گردی نیاکان مانه و سملقان، مرمت خانه یحیی بیک، مرمت سردر مسجد انقلاب بجنورد و تکمیل مسجد محمد رسول الله(ص)  از جمله این پروژه ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین افتتاح متمرکز ۱۵۱ پروژه عمرانی،  ۲۸ طرح تولیدی در بجنورد و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه های این سازمان است که با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور  انجام می شود.

