افتتاح ۴ پروژه میراث فرهنگی و گردشگری در خراسان شمالی

آدینه محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار پروژه بزرگ در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی طی ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: اقامتگاه بوم گردی نیاکان مانه و سملقان، مرمت خانه یحیی بیک، مرمت سردر مسجد انقلاب بجنورد و تکمیل مسجد محمد رسول الله(ص) از جمله این پروژه ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین افتتاح متمرکز ۱۵۱ پروژه عمرانی، ۲۸ طرح تولیدی در بجنورد و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه های این سازمان است که با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور انجام می شود.