سفر وزیر خارجه کویت میانجی گرانه نبود/باید در قبال ترامپ صبر کرد

به گزارش خبرنگار مهر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در خصوص سفر نماینده رئیس جمهور روسیه به تهران اظهار داشت: این دیدار در ادامه رایزنی های مستمر در دوران اخیر به ویژه در خصوص سوریه بوده و آخرین مسایل پیش روی در این مورد بحث و تبادل نظر شد و تفاهم هایی میان ما حاصل شد و امیدوارم در اجلاس آستانه و ژنو موثر باشد.

وی گفت: امیدوارم ما، ترکیه و روسیه در مسیری که با یکدیگر آغاز کردیم به خوبی پیش رویم و در راستای صلح و امنیت سوریه گام های خوبی برداریم‌.

قاسمی در خصوص مذاکرات ژنو که قرار است به زودی برگزار شود و تاریخ و شرایط آن، اظهار داشت: در مساله سوریه روندی که در مسکو و آستانه داشته ایم را ادامه می دهیم و در خصوص مذاکرات ژنو هم هنوز از تاریخ برگزاری این اجلاس پیش بینی دقیقی نمی توانم داشته باشم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: درباره مساله سوریه بار دیگر تاکید می کنم سرنوشت این کشور باید توسط مردم سوریه مشخص شود و ما همچنان از تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور دفاع می کنیم، استقرار صلح، ثبات و امنیت در سوریه ایده آل همه ما در این منطقه است.

وی درباره آزمایش موشکی ایران که این روزها در رسانه های غربی پیرامون آن علیه کشورمان فضاسازی شده است، افزود: آنچه به بحث موشکی و مسائل داخلی ایران مربوط می شود به مردم و حاکمیت ما مرتبط است و ما در مورد منافع و مصالح مان خود تصمیم می گیریم و نیازی به مشورت و توصیه دیگران هم نداریم.

قاسمی ادامه داد: دولت جدید آمریکا تا استقرار کامل فاصله دارد و هنوز این دولت به شکل قابل قبول به وجود نیامده است و صحبت های ضد و نقیضی را مقامات دولت جدید آمریکا مطرح می کنند که برخی از آنها غیردوستانه و حتی تهدیدآمیز است که البته ما از این موضوع تعجب نمی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما به این نوع ادبیات و حرف های آنها عادت کرده ایم و البته آنها باید این را بدانند که در زمان مناسب واقعیات صحنه خود را نشان می دهد. ما باید بگذاریم زمان جلو برود تا بتوانیم در مورد دولت جدید آمریکا تحلیل مناسبی را داشته باشیم چرا که باید دید آنها در عمل چگونه می خواهند در خصوص مسائل داخلی و بین المللی اقدام کنند.

کشور دیگری به مذاکرات آستانه اضافه نشده است

وی در خصوص نشست امروز آستانه و اینکه گفته می شود اردن هم در این مذاکرات حضور دارد، بیان کرد: اجلاس امروز آستانه کاملا کارشناسی است و وظیفه تعیین شده برای آن مذاکرات هماهنگی های لازم برای ایفای نقش برجسته تر در جهت تثبیت آتش بس در سوریه است. هیات های شرکت کننده از سه کشور ایران، روسیه و ترکیه کاملا کارشناسی هستند و بحثی هم در خصوص شرکت کشور دیگری وجود ندارد.

بزودی لیست تحریم آمریکایی ها را منتشر می کنیم

قاسمی در پاسخ به این سوال که اقدام متقابل ما نسبت به دستور ترامپ مبنی بر تحریم ۲۵ شرکت و شخص ایرانی چه می تواند باشد، اظهار داشت: آنچه ما در نظر داریم این است که بتوانیم تعدادی از افراد و شرکت های آمریکایی را که در کمک به عناصر داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه های تروریستی و همچنین سرکوب مردم فلسطین در کنار رژیم صهیونیستی دخیل بودند را در یک لیست تحریمی قرار بدهیم و این کار در مراحل پایانی خود قرار دارد و به زودی آن لیست را منتشر و اعلام می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که موضع ایران نسبت به اظهارات نخست وزیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی و حمایت های رژیم صهیونیستی از آنها و صحبت اخیر نتانیاهو مبنی بر تشکیل ائتلافی میان اسرائیل، انگلیس و آمریکا در برابر ایران چیست، بیان کرد: رژیم صهیونیستی از این دست آرزوها داشته و دارد و امر جدیدی نیست. آنها از ابتدای عمر انقلاب اسلامی ایران علیه ما موضع داشته و تلاش هایی را انجام دادند و امروز احساس می کنند یک فرصتی وجود دارد و می خواهند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه شرایط ایران، منطقه و جهان اجازه رخ دادن چنین اتفاقی را نمی دهد، تصریح کرد: این خواسته رژیم صهیونیستی غیرطبیعی نیست و صرفا بیان آرزوهای خودشان است و بعید می دانیم که بتوانند کاری را از پیش ببرند.

شرایط بحرانی، انگلیس را وادار به گردش به سمت کشورهای خلیج فارس کرد

قاسمی گفت: مواضع اخیر نخست وزیر انگلیس علیه ایران در نشست شورای همکاری خلیج فارس مواضعی غلط و نابجا بود و ما هم اعتراض دیپلماتیک و سیاسی خودمان را نسبت به این موضوع ابراز داشتیم. این قبیل برخوردها را غیرواقع بینانه و غیرمنطقی می دانیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: وضعیت بحرانی که انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با آن رو به رو شد و عواقب این مساله برای آنها، لندن را مجبور کرد که یک گردش صوری به سمت درآمدهای نفتی کشورهای خلیج فارس داشته باشد تا بلکه بتوانند آنچه که از دست داده را به نحوی جبران کرده و از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه فکر نمی کنم انگلیس در میان مدت بتواند واقعیت های موجود منطقه را نادیده بگیرد، اظهار کرد: آنها نمی توانند جایگاه و نقش ویژه جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان فراموش کنند.

قاسمی در پاسخ به این سوال که روند بازگشایی سفارتخانه های ایران و کانادا در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: تحول خاصی در روند بازگشایی دفاتر حفاظت از منافع دو کشور اتفاق نیفتاده و هنوز در وضعیت قبلی خود قرار داریم و منتظریم ببینیم که نهایتا این وضعیت به کجا خواهد رسید و امیدواریم حاصل این تلاش ها به نقطه مطلوبی برای مردم دو کشور بینجامد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که موضع ایران درباره اظهار نظر معاون رئیس جمهور آمریکا خطاب به ایران که ادعا کرده ایران ما را در خصوص مساله موشکی و توان دفاعی خود و همچنین کمک به حوثی‌ها های یمن محک نزند چیست، تصریح کرد: ما در بحث دفاعی خودمان اقداماتی که مصلحت بینیم برای حفظ منافع و کیان کشور انجام می دهیم که مربوط به مردم و حاکمیت ملی خودمان است و به دیگران هم اجازه نخواهیم داد که در این مساله دخالتی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی و برخی دیگر از حوادث که ما در طول دوران پس از انقلاب اسلامی تجربه کردیم این را به ما آموخت که نباید چشم خود را به دست دیگران بدوزیم تا آنها به ما کمکی داشته باشند. بلکه ما کشوری مستقل هستیم و اتکای مان به مردم مان است.

قاسمی با بیان اینکه در بحث موشکی و سایر مسائل دفاعی ما اجازه دخالت و اظهار نظر به دیگران را نمی دهیم، اظهار کرد: ما از ابزار دفاعی خود در زمان مناسب و در راستای دفاع از کشور استفاده خواهیم کرد.

همزمانی سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و مانور نظامی غربی ها در خلیج فارس عجیب نیست

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران همزمان شد با برگزاری مانور نظامی آن کشور در خلیج فارس و این اقدام آنها انتقاد رسمی و علنی مقامات وزارت خارجه ما را در پی نداشت، تصریح کرد: ما علاقه مندیم خلیج فارس یک منطقه امن و دور از تنش های نظامی و سیاسی باشد و به یک نقطه باثبات بدل شود و محلی برای تثبیت نیات مجموعه کشورهای منطقه قلمداد شود و این نوع اتفاقات همچون برگزاری رزمایش ها و مانورهای نظامی هم در آن نداشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه واقعیت آن است که کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان همیشه از این مانورهای نظامی برگزار می کنند، افزود: البته این اتفاقات از پیش تعیین شده و مقدماتی را لازم دارد و زمانی می برد که هماهنگی های آن انجام شود و معمولا این مانورها به اطلاع کشورهای همسایه می رسد و آنها را در جریان این مساله قرار می دهند.

وی ادامه داد: این مانور تا آنجا که من اطلاع دارم در آب های بحرین برگزار شد و سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران هم از قبل مطرح شده بود و در کل این مساله را موضوعی پیچیده و عجیب و غریب نمی دانم اگرچه کشورهایی که در آنجا حضور داشتند و همچنین دولت بحرین در قبال این مساله قابل سرزنش هستند.

قاسمی ادامه داد: بحرین تصور می کند می تواند با دعوت از کشورهای فرامنطقه ای سرپوشی بر مشکلات داخلی خود بگذارد لذا ما هم دیدگاه خودمان را از طریق کانال های مشخص به آنها ابراز کردیم و خواهیم کرد و همچنان با حساسیت همه مسائل را در جهان به خصوص در حوزه دریای عمان و خلیج فارس در نظر داریم و هر تحرکی را با ملاک امنیت و ثبات منطقه و جمهوری اسلامی ایران سنجش می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مساله ایران هراسی که توسط ترامپ و تیم وی مطرح می شود، بیان کرد: این موضوع مساله جدیدی نیست ولی سوژه های آن و میزان شدت و ضعف آن همواره متفاوت بوده چرا که پس از انقلاب ایران هراسی توسط قدرت های منطقه ای و بین المللی اجرا شده و آنها سعی کرده اند با این روش به اهداف خودشان دست یابند.

یمن قربانی یک جنگ نابخردانه و تحمیل شده از جانب عربستان است

وی با بیان اینکه در دوران جدید مساله سوریه، اعراب و حوثی های یمن را مطرح می کنند، تصریح کرد: یمن کار خودش را می کند و قربانی یک جنگ نابخردانه و تحمیل شده از جانب عربستان است و تاکنون قربانیان بسیاری هم داده و امروز دیگر چیزی از آن کشور نمانده است و مردم یمن زندگی بسیار سختی را می گذرانند و البته نیازی به کمک ما و دیگران ندارند.

قاسمی ادامه داد: آنچه مورد سوءاستفاده بدخواهان ایران قرار می گیرد وجود روابط عمیق عاطفی میان ایران و کشورهای مختلف منطقه است که در قالب زبان و مذهب وجود داشته و دارد و این مساله را طوری مطرح می کنند که باعث نگرانی کشورهای منطقه نسبت به ایران شود تا افکار عمومی را از جنایاتی که در نقاط مختلف منطقه در حال رخ دادن است منحرف کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما هیچ سلاحی به حوثی های یمن نداده ایم و هر گونه اتهام زنی به ایران در خصوص این مساله و ارتباط داشتن با یمن، حرفی است که ما آن را صریحا و به طور جد رد می کنیم.

سخنان مقامات سودان از جنس حرف های در ازای سکه و طلاست

وی در خصوص اتهام به ایران مبنی بر گسترش جریانات شیعی در کشور سودان اظهار داشت: ایران هر گونه دخالتی را در سودان رد می کند. ما مدت هاست که روابطی با این کشور و همچنین سفارتخانه ای در پایتخت های یکدیگر نداریم و احتمالا این صحبت ها از جنس حرف هایی است که در ازای دریافت سکه ها و یا در راستای اجرای دستورات از بالا است.

قاسمی در خصوص مساله شهرک سازی رژیم صهیونیستی ابراز داشت: دیدگاه ما نسبت به مساله فلسطین و مقاومت روشن بوده و تاکنون هم بهای زیادی را برای آن پرداخت کرده ایم، شهرک سازی عملی است غیرانسانی که توسط رژیم صهیونیستی در حال رخ دادن است و خیلی از کشورها هم تاکنون این اقدام را محکوم کرده اند و البته باید کشورهای آگاه و مستقل جهان به صورت همگانی علیه این اقدام رژیم صهیونیستی عمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حکم لغو دستور ترامپ توسط قاضی آمریکایی ادامه داد: فرمان صادر شده در آمریکا که با موجی از مخالفت مردم آن کشور و دیگر نقاط جهان مواجه شد تصمیمی اشتباه، غیراخلاقی و غیرمنصفانه بود که بازتاب های خودش را داشت. از ابتدا هم در تحلیل ها این مطلب عنوان شد که این تحریم ۹۰ روزه قابل دوام هست یا نه و اینکه آیا دولتی می تواند بگوید فردی که در آمریکا زندگی می کند و برای یک سفر کوتاه مدت از کشور خارج شده مجدد نمی تواند برگردد یا نه، به هر حال این مساله موضوعی غیراخلاقی بود.

اقدام قضایی که در دادگاه آمریکا صورت گرفت ضربه شدیدی را به پرستیژ ترامپ وارد کرد

وی گفت: اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد باید صبر کنیم و ببینیم سیستم قضایی و یا ترامپ کدام یک می توانند حرف خود را پیش ببرند، خارج از این موضوع این مساله از نظر ما خیلی قابل استمرار نبود.

قاسمی با بیان اینکه آنچه مسلم است اقدام قضایی که در دادگاه آمریکا صورت گرفت ضربه شدیدی را به پرستیژ رئیس جمهور آمریکا وارد کرد، بیان کرد: باید دید در نهایت این فرآیند به چه شکلی پایان می پذیرد و در حال حاضر قابل قضاوت نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر اخیر وزیر دفاع ارمنستان اظهار کرد: ما روابط تاریخی و خوبی با این کشور همسایه داریم و تاکنون کمترین مشکلات را با آنها داشتیم و همواره ارمنستان نگاه مثبتی به ایران داشته و ما سعی می کنیم همچنان این روابط و تماس ها ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: منطقه قفقاز بسیار حساس است و ما سعی می کنیم با کشورهای آن منطقه در رایزنی باشیم و آنچه که می تواند میان ایران و ارمنستان مورد مذاکره قرار بگیرد مسائل دوجانبه، منطقه ای و مسائل جهانی است.

قاسمی با بیان اینکه با توجه به حسن روابط ایران با آذربایجان شاید این تهران بوده که در بحث قره باغ اولین میانجی میان ارمنستان و آذربایجان بوده است، افزود: ما در کنار سایر همسایه های خود در قفقاز روابط خوبی را هم با ارمنستان داریم.

سفر وزیر خارجه کویت میانجی گرانه نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر وزیر خارجه کویت به تهران و پیامی که از جانب امیر آن کشور آورده بود، گفت: سفر آن مقام کویتی به ایران که حامل پیام امیر کویت برای رئیس جمهور ایران بود در چارچوب منافع و مصالح روابط ایران با همه همسایه های خود بوده و ما همواره خواستار روابطی متوازن و مطلوب با همه همسایه های خود در صورت فراهم بودن شرایط بوده و هستیم.

وی با بیان اینکه در سفر وزیر خارجه کویت به ایران دو طرف در خصوص مسائل دوجانبه تبادل نظر کردند بیان کرد: برخلاف آنچه در برخی رسانه ها گفته شد این یک سفر میانجی گرانه نبود و عمدتا مسائل منطقه ای، بین المللی و دوجانبه را در دستور کار داشتیم.

قاسمی در خصوص احتمال سفر عراقچی معاون وزیر خارجه به روسیه ادامه داد: این سفر روسیه می تواند انجام شود چرا که ما با آنها در مسائل هسته ای و دیگر مسائل روابط مداومی داریم و روز گذشته هم فرستاده ویژه پوتین در تهران بود و دیداری با آقای شمخانی داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص سفر عراقچی و تاریخ آن الان نمی توانم نکته ای را بگویم و در مورد اینکه گفته می شود روابط خوبی میان پوتین و ترامپ وجود دارد باید صبر کرد تا ببینیم این روند ارتباطی میان دو کشور چگونه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که در گزارش سه ماهه برجام که از طرف وزارت خارجه به مجلس ارائه می شود، صراحتا گفته شده که ما نگران برخی اظهار نظرهای آقای ترامپ هستیم، اظهار داشت: اینکه ترامپ می تواند برجام را یک سویه و به راحتی نادیده بگیرد تصور می کنم بحث ساده ای نباشد چراکه این مذاکرات چند جانبه بوده و قطعنامه شورای امنیت را در پی داشته است و ما باید صبر کنیم و ببینیم تا در عمل دولت جدید آمریکا در خصوص برجام چگونه اقدام خواهد کرد و این راه هم می گویم که مذاکره مجدد برجام نه به مصلحت آنهاست و نه به مصلحت دیگر کشورهای جهان.

پرونده حاج احمد متوسلیان را پیگیری می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که روند پرونده حاج احمد متوسلیان به کجا انجامید و اقدامات وزارت امور خارجه در این خصوص چه بوده است، خاطرنشان کرد: پرونده ایشان همچنان مفتوح است و در فرصت های لازم و مناسبی که بتوانیم این مساله را پیگیری می کنیم و این امری نیست که به بایگانی سپرده شود و تجارب ما در این خصوص نسبت به موارد مشابهی که در دیگر نقاط جهان وجود دارد می گوید که این مسائل و برخی اظهارنظرات پیرامون آن بیشتر گمانه زنی های رسانه ای است اما به هر حال وزارت خارجه وظیفه ذاتی خودش می بیند که این موضوعات را تا به نتیجه رسیدن آنها پیگیری کند.