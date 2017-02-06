نگاهی آماری به عملکرد استقلال و السد در لیگ/ اختلاف دور و نزدیک!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی میزبان تیم السد قطر خواهد بود که قبل از این دیدار رده نماینده کشورمان در لیگ برتر سوم جدول است و این در حالیست که السد در رده دوم جدول رده بندی لیگ قطر قرار دارد. گرچه اختلاف رده دو تیم در جدول بسیار ناچیز است، اما جالب اینجاست که قطری ها به لحاظ آماری و در مقایسه با نماینده کشورمان اختلاف زیادی دارند.

تیم السد در حالی در رده دوم جدول رده بندی لیگ ستارگان قرار دارد که از ۱۹ بازی گذشته اش ۱۳ پیروزی به دست آورده و به لطف خط حمله قدرتمندش که ۵۵ گل زده با ۴۴ امتیاز در این رده قرار گرفته است. این در حالیست که آبی پوشان تهران از ۲۰ بازی قبلی خود ۹ بار به پیروزی رسیده‌اند و جمع امتیازات این تیم ۳۴ می‌باشد. یعنی ۱۰ امتیاز کمتر از تیم قطری.

استقلال در حال حاضر بهترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار دارد، اما این بهترین خط حمله ایران تنها ۲۹ بار توپ را از خط دروازه حریفانش عبور داده که این تعداد گل در ۲۰ بازی حتی به میانگین یک و نیم گل در هر بازی هم نمی‌رسد. این در حالیست که السد در ۱۹ بازی ۵۵ گل زده و میانگین گل‌های زده‌اش تنها اندکی از ۳ گل برای هر بازی کمتر است. این را هم در نظر داشته باشیم که السد قوی ترین خط حمله لیگ قطر را ندارد و از این حیث لخویا با ۶۳ گل زده از این تیم جلوتر است که مقایسه همین آمار به خوبی تفاوت فاحش لیگ تهاجمی قطر مقابل لیگ کم گل ایران را نشان می دهد.

السدی‌ها از مجموع ۱۳ پیروزی که در لیگ ستارگان به دست آورده‌اند، ۷ بار بیرون از خانه و ۶ بار در خانه خود پیروز شده اند. آنها ۳۱ بار بیرون از خانه و ۲۴ بار در خانه خود موفق به گل زنی شده‌اند.

این تیم قطری از مجموع بازی های خارج از خانه‌اش ۲۵ امتیاز کسب کرده و در خانه خود تنها ۱۹ امتیاز به دست آورده است. این آمار نیز نشان می‌دهد تیم السد در بازی های خارج از خانه به مراتب موفق تر از بازی های خانگی‌اش بوده است. با این حساب باید گفت استقلالی‌ها باید السد را در ورزشگاه آزادی حسابی جدی بگیرند.