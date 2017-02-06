  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

۸ واحد مسکن محرومان در ساری افتتاح شد

۸ واحد مسکن محرومان در ساری افتتاح شد

ساری - هشت واحد مسکن محرومان همزمان با ایام الله دهه فجر در ساری به بهره برداری رسید.

علی احمدی، رئیس کمیته امداد شهرستان ساری، در حاشیه افتتاح هشت واحد نیازمندان و مددجویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همت همه مسئولان بر این است تا در سایه عنایت رهبری بتوانند کمکی به همه نیازمندان داشته باشند.

وی یکی از فعالیت‌های کمیته امداد را احداث و بازسازی مسکن نیازمندان و مددجویان برشمرد و افزود: در سال جاری در قالب تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که برای نیازمندان روستایی فاقد مسکن یا دارای مسکن فرسوده، با کمک و همکاری این سازمان، بسیج سازندگی، خیرین و دهیاری روستا مسکن احداث شود.

احمدی در ادامه افزود: در همین راستا، در منطقه دو ساری برای هفت نفر از نیازمندان واحدهایی برای احداث در نظر گرفته شد که یکی از این واحدها با هزینه ۴۰ میلیون تومانی امروز افتتاح شد و مابقی در مراحل پایانی قرار دارند.

وی بابیان اینکه کمک به محرومان وظیفه مسئولان است، افزود: یکی از اهداف انقلاب، رسیدگی به اوضاع دهک‌های پایین انقلاب بوده تا یتوان سطح زندگی افرادی که انقلاب کردند و ما به آن‌ها بدهکاریم را بهبود ببخشیم.

کد مطلب 3898561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها