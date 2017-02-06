ترامپ برای بررسی طرح مبارزه با داعش به «فرماندهی مرکزی» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مسیر بازگشت خود از فلوریدا به واشنگتن، امروز دوشنبه در «تامپا» توقف می کند تا در فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) حضور پیدا کند.

این حضور برای بررسی عملیات مبارزه با داعش و اطلاع دقیق از روند این عملیات است.

ترامپ پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری یکی از اولویت های اصلی خود را مبارزه جدی تر با داعش اعلام کرده بود و در همین راستا در هفته گذشته از فرماندهان نظامی و مشاروان خود خواسته بود تا طرح شکست داعش را به وی ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، آمریکا از آگوست ۲۰۱۶ تاکنون ۱۷ هزار و ۸۶۱ حمله علیه مواضع داعش در عراق و سوریه انجام داده اما با وجود این حملات، گروه تروریستی داعش همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.