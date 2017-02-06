به گزاش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح امروز دوشنبه در نشست خبری و تور رسانه ای بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی آماده واگذاری هستند.

وی افزود: اراضی این شهرک ها و نواحی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بانک ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک ندارند

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ادامه داد: در حال حاضر ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد که یکی از آنها یعنی شهرک تخصصی پتروشیمی خصوصی است.

رازانی اظهار کرد: یک منطقه ویژه اقتصادی نیز در منطقه ازنا وجود دارد.

وی گفت: مساحت این واحدها هزار و ۳۴۰ هکتار است و همچنین ۴ ناحیه صنعتی در استان وجود دارد که مساحت صنعتی این واحدها ۶۰ درصد کل واحدها است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اضافه کرد: ارایه تسهیلات به صنایع کوچک در قالب کمک های فنی و اعتباری، کمک های نوسازی خطوط تولید و ... نیز از دیگر خدمات حمایتی شرکت شهرک های صنعتی استان به واحدهای تولیدی است.

رازانی ادامه داد: متاسفانه بانک ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ندارند و بیشتر تسهیلات را در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرار می دهند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی بزرگ بیشتر از تسهیلات بانک ها و بازار سرمایه بهره مند هستند، گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید طرحی برای رفع مشکلات این واحدها از طریق پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته و اجرایی کرده است.

امکان ایجاد خوشه پلاستیک در لرستان وجود دارد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: این تسهیلات در قالب رونق تولید و ...به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط پرداخت می شود و اعتبارات مناسبی در این زمینه به استان لرستان اختصاص یافته که در این زمینه یکی از چهار استان برتر کشور هستیم.

رازانی ادامه داد: همچنین دولت با اجرای طرحی مانند کارت اعتباری به بازار فروش این واحدها خدمات مناسبی ارایه کرده است.

وی اظهار کرد: این شرکت دوره های آموزشی در حدود ۱۲ هزار نفر ساعت را برای هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان واحدهای صنعتی اجرا کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان ۵۰ درصد هزینه های حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی را تقبل می کند تا از نظر فنی، فروش، تکنولوژی و ... با جدیدترین شرایط روز کشور و جهان آشنا شوند.

رازانی در ادامه به ضرورت توسعه خوشه های صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: ایجاد خوشه های صنعتی از جمله راهکارهایی است که می تواند شرایط تولید، فروش و ... را در همه واحدهای صنعتی ارتقا بخشد که در این راستا ایجاد و توسعه خوشه سنگ، عسل، گیاهان دارویی و ... در استان در حال انجام است و با توجه به استقرار شهرک تخصصی پتروشیمی حتی امکان ایجاد خوشه پلاستیک در استان نیز فراهم است.

وی افزود: ایجاد شرکت مدیریت صادرات برای حمایت و توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز توسط شرکت شهرک های صنعتی استان، صورت گرفته است.