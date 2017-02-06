توقیف محموله ۳ میلیارد ریالی تجهیزات خودرو قاچاق در دیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرگرد رضا اسماعیلی اظهار داشت: ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید موسوی دیلم حین کنترل وسایل نقلیه عبوری یک دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از خودروی توقیفی تعداد قابل توجهی انواع لوازم و تجهیزات خودرو قاچاق که در حال انتقال به خارج از استان بود کشف شد.

وی ارزش تقریبی محموله کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این ارتباط ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای رسیدگی تحویل مراجع قانونی شده است.