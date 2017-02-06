۲ تصفیه خانه جدید آب در شمال تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصفیه خانه فاضلاب شهر میگون به ظرفیت۷۵۰ مترمکعب در شبانه روز در دو فاز برای جمعیت هشت هزار نفری پیش بینی شده است.
هم اکنون با جمعیت چهار هزار نفری میگون، فاز نخست این تصفیه خانه پاسخگوی نیازها خواهد بود و فاز دوم آن پس از اسکان جمعیتی لازم به بهره برداری خواهد رسید.
فناوری به کار رفته در این تصفیهخانه، لجن فعال SRB و سامانه گندزدایی آن از طریق کلرزنی است. اجرای سیستم های لجن فعال در ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و از نخستین روش های پالایش زیستی مدرن در ایران بشمار می آید.
در شرایط فعلی حدود ۷۰۰ اشتراک به شبکه جمعآوری این تصفیهخانه وصل شده است. ورودی فعلی تصفیهخانه ۵۰۰ مترمکعب در شبانهروز است و خروجی آن وارد حوضه سد لتیان میشود.
این طرح که با اعتبار ۳۵ میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده، در زمینی به مساحت نزدیک به ٣٠ هزار مترمربع احداث شده است. مطالعات طرح راهاندازی تصفیهخانه میگون در سال ١٣٨٢ آغاز شده است.
تصفیهخانه فاضلاب لواسان هم با ظرفیت ١٢ هزار مترمکعب در شبانهروز در زمینی به مساحت نزدیک به چهار هکتار واقع شده است.
فاضلاب شهری لواسان از طریق لولههایی به قطرهای ۵۰۰ و ٧٠٠ میلیمتر به صورت ثقلی به تصفیهخانه لواسان منتقل و فاضلاب تصفیه شده لواسان از محل تصفیه با ١١٠ متر ارتفاع پمپاژ به ایستگاه پمپاژ «زردبند» برای آبیاری جنگلها و مراتع گردنه «قوچک» منتقل میشود. فناوری این تصفیه خانه از نوع لجن فعال - هوادهی ممتد و هزینه اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است.
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