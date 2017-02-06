پل شهید جهان آرای خرمشهر ۲۰ روز یک طرفه می شود

عزیز ساعدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضلع جنوبی این پل به خاطر تعمیر درزهای انبساطی از نیمه شب امشب مسدود می شود اما تردد در ضلع شمالی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پس از پایان تعمیرات ضلع جنوبی عملیات مشابه در ضلع شمالی انجام خواهد شد.

شهردار خرمشهر، مسدود کردن پل شهید جهان آرا را امری ضروری دانست و گفت: یکی دو درز در این پل به مشکل برخورده بود که به دلیل ضرورت انجام تعمیرات، این پل مسدود شد.

وی، مدت اجرای عملیات را ۲۰ روز اعلام کرد و گفت: تعمیر هر ضلع ۱۰ روز کاری زمان می برد که اتمام کار در مجموع ۲۰ روز به طول می انجامد.

ساعدی در ادامه تاکید کرد: در طول مدت انجام تعمیرات، تردد از این پل انجام خواهد شد اما تردد به صورت یک طرفه خواهد بود.

شهردار خرمشهر در پایان از رانندگان و کامیون داران خواست با توجه به اطلاعیه شهرداری در مسیر مسدود شده تردد نکنند.