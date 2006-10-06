فعاليت مبلغان بايد تنها در راستاي اشاعه اسلام صورت گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر عبدالله لحيدان معاون امور اسلامي عربستان سعودي به ضرورت ساماندهي مبلغان و ائمه جماعات تأكيد كرد و گفت: يك مبلغ در واقع زبان كشور خود است، از اين رو مسئوليت بسياري در راستاي فعاليتهاي كشور و همسو با احكام ديني به عهده دارد.

وي با بيان اينكه مبلغ و ائمه مسجد بايد به منظور دعوت به دين اسلام هر تلاشي كه مي تواند را ارائه دهد، تصريح كرد: تلاشها و كوششهاي هر مبلغ بايد با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و ديني صورت گيرد و از بحث راجع به هر مسئله اي كه با دين اسلام منافات دارد، برحذر باشد.



دكتر لحيدان تعدادي ائمه و مبلغ سعودي را به منظور ماه مبارك رمضان و احياي شبهاي ماه مبارك به خارج از كشور اعزام كرده تا با توجه به مسائل بين المللي و شرايط موجود اجتماعي به اشاعه اسلام و آموزه هاي آن اقدام كنند.



وي افزود: بيشتر كشورها به ويژه در ماه مبارك رمضان خواستار اعزام مبلغ و ائمه مسجد هستند، اما به دليل كمبود امكانات جهت گزينش افراد بيشتر و حساسيت در انتخاب نمي توانيم به همه نيازهاي كشورهاي غير مسلمان پاسخ دهيم.



معاون امور اسلامي عربستان تصريح كرد: مبلغاني به كشورهاي غير اسلامي اعزام شده اند كه در دانشگاههاي اسلامي تحصيل كرده اند؛ آنها كه پس از گزينش انتخاب شدند پس از يكسري آموزشهاي خاص شرايط لازم براي اعزام آنها فراهم شد تا به كشورهاي مختلف اعزام شوند.



دكتر عبدالله لحيدان ضمن اشاره به اين نكته كه مبلغ در اشاعه فرهنگ اسلام، تبليغ آن و ارتباط تمدن با اسلام نقشي بسيار اساسي دارد، گفت: با برگزاري همايشهاي اسلامي به منظور معرفي دين اسلام در سطح جهاني و با مشاركت تعداد زيادي انديشمند، عالم، متفكر، فرهيخته و تحصيلكرده گفتگوي تمدني ميان مسلمانان و غير مسلمانان برگزار مي كند تا اشاعه اسلام و تبيين آموزه هاي آن به درستي صورت گيرد.