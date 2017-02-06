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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

زمان آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تغییر کرد

زمان آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تغییر کرد

زمان آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آزمون پیش کارورزی پزشکی تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آزمون پیش کارورزی با همکاری مناطق آمایشی کشور که برگزار می شود از ۵ اسفند به ۱۹ اسفند تغییر کرده است.

این تغییر زمان به درخواست برخی از دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفته است.

آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای دانشجویان این سه رشته پس از دوره علوم پایه برگزار می شود.

همچنین آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی است و با موفقیت در آن به دوره کارورزی یا انترنی وارد می شوند.

کد مطلب 3898600

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