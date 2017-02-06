فعالیت ۸ تصفیه خانه در اردبیل/۳۰ چاه از مدار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاک نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمامی تصفیه‌خانه‌های اردبیل به نگهبان مجهز بوده و برخی مجهز به دوربین مداربسته است.

وی افزود: علاوه بر این شبکه آب شهری استان برخوردار از ۸۵ باب مخزن آب با ظرفیت ۲۳۰ هزار مترمکعب است که در اغلب آن ها تجهیزات ایمنی از جمله دوربین‌های مدارس بسته و حصار اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای شهری استان افزود: ۹۰ چاه آب در استان وجود دارد که ۳۰ مورد از مدار خارج شده و از ۶۰ چاه استفاده می‌شود.

به گفته خاک نژاد با اشاره به پوشش چاه‌های شهر اردبیل به سیستم تله‌متری ادامه داد: در سیستم تله‌متری به لحاظ فشار سنجی و سرعت آب قابلیت سنجش فراهم شده است.

وی افزود: نیاز است برای ارتقا ایمنی شبکه آبی تمامی تصفیه‌خانه‌ها به حصار با سنسور هوشمند مجهز شود که این طرح نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

مدیرعامل آبفای شهری استان افزود: علاوه بر این تأمین تانکر سیار به ۸۵۰ میلیون تومان و تأمین دوربین‌های مداربسته به ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

خاک نژاد اضافه کرد: به منظور ارتقا ایمنی شبکه آب‌رسانی در حال حاضر مطالعات تأمین آب اضطراری در مشگین شهر و پارس‌آباد آغاز شده و این طرح ادامه خواهد داشت.