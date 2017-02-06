کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی ایوان امروز در آیین کلنگ زنی کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان گفت: کشتارگاه دام نیمه صنعتی شهرستان ایوان با ظرفیت سالانه کشتار ۷۳۰ تن با سرمایه ثابت یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۹ نفر در بخش مرکزی روستای اسماعیلی سفلی کلنگ زنی شد.

عباس سرتنگی افزود: این کشتارگاه در زمینی به مساحت هفت هزار و ۷۲۷ متر مربع و زیربنای ۵۵۰ متر مربع تا بهمن ماه سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی گفت: توان برق این کشتارگاه ۱۰۰ وات و مصرف آب سالانه آن دو هزار و ۵۶۰ متر مربع است.