  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان کلنگ زنی شد

کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان کلنگ زنی شد

ایلام-کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی ایوان امروز در آیین کلنگ زنی کشتارگاه نیمه صنعتی ایوان گفت: کشتارگاه دام نیمه صنعتی شهرستان ایوان با ظرفیت سالانه کشتار ۷۳۰ تن با سرمایه ثابت یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۹ نفر در بخش مرکزی روستای اسماعیلی سفلی کلنگ زنی شد.

عباس سرتنگی افزود: این کشتارگاه در زمینی به مساحت هفت هزار و ۷۲۷ متر مربع و زیربنای ۵۵۰ متر مربع تا بهمن ماه سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی گفت: توان برق این کشتارگاه ۱۰۰ وات و مصرف آب سالانه آن دو هزار و ۵۶۰ متر مربع است.

کد مطلب 3898606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها