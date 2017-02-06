طرح همکاری خانه و مدرسه در مدارس قزوین اجرا می شود

سید محمد میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: طرح همکاری خانه و مدرسه در بهمن ماه سال جاری و در حوزه آموزش و پرورش ناحیه ۲ قزوین در مدرسه ولیعصر اجرا می شود.

وی افزود: این طرح در ۸ جلسه و در خارج از شیفت کاری دانش آموزان برگزار می شود، اعضای تیم آموزش های لازم را طی کرده و در جلسات آموزشی حضور پیدا می کنند.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: ۱۰ خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان همگی در این طرح مشارکت دارند و هدف از این طرح تعامل بیشتر دانش آموزان با خانواده است.

میرباقری تصریح کرد: قبل از اجرای دوره آموزشی از معلم و اولیاء پیش آزمون گرفته می شود و پس از انجام دوره آموزشی پس آزمون گرفته خواهد شد.

امسال، دومین سال است که طرح همکاری خانه و مدرسه در مدارس اجرا می شود.