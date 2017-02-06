۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت در روستاهای شهرستان دیلم اجرا شد

رضا رستگار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان دیلم استفاده می‌کنیم و امیدواریم اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها زمینه‌ساز رضایت‌مندی مردم روستاها باشد.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، شاهد اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خوبی در سطح شهرستان هستیم.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیلم با اشاره به اینکه یکی از این پروژه‌ها اجرای طرح آسفالت در روستاها است، بیان کرد: با حمایت‌های حجت‌الاسلام خدری، ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت در روستاهای شهرستان دیلم اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های ما در دهه مبارک فجر می‌توان به افتتاح بوستان روستای کنارکوه با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال اشاره کرد.

رستگار بیان کرد: عملیات احداث سه زمین چمن مصنوعی برای ورزشکاران در روستاهای عامری، کنارکوه و گزلوری در شهرستان دیلم آغاز شده است.