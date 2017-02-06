به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید درجمع مردم بخش ماژین شهرستان دره‌شهر اظهار کرد: امام خمینی (ره) از آغاز نهضت دستور تاسیس نهادهای خاص برای حمایت از مردم مناطق محروم را صادر کرد و بعد از انقلاب تاکید فرمودند که درآمد یک روز نفت کشور را برای توسعه مناطق محروم اختصاص دهند و تاکنون نهادهای حمایتی اقدامات خوبی برای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: استکبار جهانی از همان روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از الگو شدن و صدور انقلاب هراس داشت و دست به کارشکنی زد و جنگ هشت ساله را به ما تحمیل کردند و در واقع هشت سال فرصت توسعه را از ایران گرفتند اما رزمندگان ما با ایثار و از خود گذشتگی نگذاشتند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

استاندار ایلام گفت: امروز دولت تدبیر و در مذاکرات برجام، سرداران سیاسی با بهره‌گیری از سرداران دوران دفاع مقدس پای میز مذاکره با دشمن نشستند و توانستند در برابر دشمن بایستند و حرف خود را به کرسی بنشانند.

مروارید تاکید کرد: قبل از برجام بسیاری از نیازهای اساسی کشور وارد نمی‌شد و نفت تولیدی ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تا ۸۰۰ بشکه رسید اما با مذاکرات برجام در مشکلات کشور گشایش ایجاد شد و صادرات به دو میلیون بشکه رسید.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه برجام بسیاری از مشکلات را حل کرده است و مذاکرات با پشتیبانی مردم و رزمندگان دوران دفاع مقدس صورت گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و تحریم‌ها نمی‌توانند در توسعه تاثیر بگذارند.