۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

طرح پیک دانایی در ۳۸ مدرسه مازندران اجرا شد

ساری - همزمان با دهه مبارک فجر،طرح پیک دانایی با اعزام ۳۸ سفیر کتاب به ۳۸ مدرسه در مازندران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح پیک دانایی، ۳۸ دانش‌آموز زیر ۱۰ سال با انتخاب کتاب‌هایی در مورد انقلاب اسلامی ایران و شخصیت امام خمینی (ره) به میان همکلاسی‌ها و هم‌مدرسه‌ای‌ها در کلاس‌های درس رفتند.

آرزو ولی پور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استعداد سرشار کودکان و تأثیرپذیری آن‌ها در طرح‌های شاد و مفرح، سبب شد تاازاجرای طرح پیک دانایی برای ترویج کتاب‌خوانی در سنین پایین استفاده کنیم و از اعضای فعال و مستعد کودک کتابخانه‌های عمومی برای آشنایی دیگر دانش‌آموزان با کتاب‌های غیردرسی مفید و بخش ویژه کودک کتابخانه‌های عمومی بهره ببریم.

وی افزود: آرمان‌های انقلاب اسلامی باید به بهترین شکل به نسل‌های بعد منتقل شود و انتخاب کتاب‌های مناسب با این موضوع در رده سنی کودکان و تشویق آن‌ها به مطالعه این کتاب‌ها از زبان همکلاسی‌هایشان باحالت اجرای نمایش روشی بود که برای تحقق این هدف برگزیدیم.

ولی پور در پایان بیان داشت: این طرح در هر ۲۲ شهرستان استان مازندران اجرا شد و در آینده نیز به مناسبت‌های مختلف در مدارس، ادارات دولتی و هرجایی که نیاز به حضور سفیران کتاب احساس شود، حاضر می‌شوند تا رسالت ترویج کتاب‌خوانی را باهوش و ذکاوت فراوان بر دوش‌های نحیف خود حمل کنند.

کد مطلب 3898618

