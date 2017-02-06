طرح پیک دانایی در ۳۸ مدرسه مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح پیک دانایی، ۳۸ دانشآموز زیر ۱۰ سال با انتخاب کتابهایی در مورد انقلاب اسلامی ایران و شخصیت امام خمینی (ره) به میان همکلاسیها و هممدرسهایها در کلاسهای درس رفتند.
آرزو ولی پور مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استعداد سرشار کودکان و تأثیرپذیری آنها در طرحهای شاد و مفرح، سبب شد تاازاجرای طرح پیک دانایی برای ترویج کتابخوانی در سنین پایین استفاده کنیم و از اعضای فعال و مستعد کودک کتابخانههای عمومی برای آشنایی دیگر دانشآموزان با کتابهای غیردرسی مفید و بخش ویژه کودک کتابخانههای عمومی بهره ببریم.
وی افزود: آرمانهای انقلاب اسلامی باید به بهترین شکل به نسلهای بعد منتقل شود و انتخاب کتابهای مناسب با این موضوع در رده سنی کودکان و تشویق آنها به مطالعه این کتابها از زبان همکلاسیهایشان باحالت اجرای نمایش روشی بود که برای تحقق این هدف برگزیدیم.
ولی پور در پایان بیان داشت: این طرح در هر ۲۲ شهرستان استان مازندران اجرا شد و در آینده نیز به مناسبتهای مختلف در مدارس، ادارات دولتی و هرجایی که نیاز به حضور سفیران کتاب احساس شود، حاضر میشوند تا رسالت ترویج کتابخوانی را باهوش و ذکاوت فراوان بر دوشهای نحیف خود حمل کنند.
نظر شما