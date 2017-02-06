۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین:

مساجد دانشگاه فراگیری ایمان هستند

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: مساجد دانشگاه فراگیری ایمان هستند و مردم ما ایمان را که یکی از عوامل پیروزی انقلاب بود، از این دانشگاه فرا گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در همایش سنگر فیروزه‌ای که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با بیان این‌که فعالیت‌های مذهبی و قرآنی در مساجد نقش مهمی در تربیت جوانان دارد، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم برکات عظیم دانشگاه سیاسی و مذهبی انقلاب را روزی دل‌های ما قرار بدهد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران برخاسته از قرآن است و سند مشرعیت انقلاب ما برگرفته از آیات قرآنی، سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است.

امام‌جمعه قزوین بیان کرد: آدم‌هایی که پاک نیستند و قلبشان شیرینی ایمان و ولایت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را نچشیده است، انقلاب را درک نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: امدادهای غیبی یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود که خداوند به برکت ایمان، رهبری و وحدت به ملت ما عنایت کرد.

وی شرح صدر را یکی از ویژگی‌های بارز امام خمینی (ره) برشمرد و افزود: خداوند به واسطه شرح صدر علومی را به انسان‌ها می‌آموزد که در هیچ مدرسه‌ای آموزش داده نمی‌شود و امام راحل از این نعمت خدایی برخوردار بود.

آیت‌الله عابدینی به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اذعان کرد: مساجد دانشگاه فراگیری ایمان هستند و اقشار مختلف مردم ما در دوران انقلاب دانشجویان این دانشگاه بودند و ایمان را که یکی از عوامل پیروزی انقلاب بود، از این دانشگاه فرا گرفتند.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که اساتید دانشگاه مساجد، امام جماعت‌ها هستند، عنوان کرد: پیش از انقلاب اسلامی ما در این دانشگاه گردهم می‌آمدیم و در آن علم و دانش را فرا می‌گرفتیم و به مردم می‌آموختیم.

وی با تأکید بر این‌که مساجد عامل وحدت بین اقشار مختلف مردم به شمار می‌آیند، ابراز داشت: وحدت یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود و به خاطر این‌که این وحدت توحیدی بود، اثرگذار و ماندگار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: امدادهای غیبی در دوران مبارزات انقلابی هر جا به نقطه کوری رسیدیم روشنمان کرد و هر جا بن بستی پیدا می‌شد درهای موفقیت را به روی ما می‌گشود.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: برای استمرار و صدور انقلاب اسلامی نیازمند چهار عاملی هستیم که انقلاب را به پیروزی رساند و این دو هدف را باید با جدیت دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: پرهیز از حسد، بخل، عداوت، دشمنی، دروغ، غیبت، دنیاپرستی و دست‌گیری مظلومان و ستم‌دیدگان رسالت همه ما محسوب می‌شود و مسیر استمرار و صدور انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

امام‌جمعه قزوین بیان کرد: یکی از رسالت‌های جدی امام جماعت‌ها انتقال آرمان‌های انقلاب و امام خمینی (ره) به نوجوانان است و اگر این کار به درستی صورت بگیرد رسالت انقلابی خود را انجام داده‌ایم.

