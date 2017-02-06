به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در همایش سنگر فیروزه‌ای که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با بیان این‌که فعالیت‌های مذهبی و قرآنی در مساجد نقش مهمی در تربیت جوانان دارد، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم برکات عظیم دانشگاه سیاسی و مذهبی انقلاب را روزی دل‌های ما قرار بدهد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران برخاسته از قرآن است و سند مشرعیت انقلاب ما برگرفته از آیات قرآنی، سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است.

امام‌جمعه قزوین بیان کرد: آدم‌هایی که پاک نیستند و قلبشان شیرینی ایمان و ولایت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را نچشیده است، انقلاب را درک نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: امدادهای غیبی یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود که خداوند به برکت ایمان، رهبری و وحدت به ملت ما عنایت کرد.

وی شرح صدر را یکی از ویژگی‌های بارز امام خمینی (ره) برشمرد و افزود: خداوند به واسطه شرح صدر علومی را به انسان‌ها می‌آموزد که در هیچ مدرسه‌ای آموزش داده نمی‌شود و امام راحل از این نعمت خدایی برخوردار بود.

آیت‌الله عابدینی به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اذعان کرد: مساجد دانشگاه فراگیری ایمان هستند و اقشار مختلف مردم ما در دوران انقلاب دانشجویان این دانشگاه بودند و ایمان را که یکی از عوامل پیروزی انقلاب بود، از این دانشگاه فرا گرفتند.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که اساتید دانشگاه مساجد، امام جماعت‌ها هستند، عنوان کرد: پیش از انقلاب اسلامی ما در این دانشگاه گردهم می‌آمدیم و در آن علم و دانش را فرا می‌گرفتیم و به مردم می‌آموختیم.

وی با تأکید بر این‌که مساجد عامل وحدت بین اقشار مختلف مردم به شمار می‌آیند، ابراز داشت: وحدت یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود و به خاطر این‌که این وحدت توحیدی بود، اثرگذار و ماندگار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: امدادهای غیبی در دوران مبارزات انقلابی هر جا به نقطه کوری رسیدیم روشنمان کرد و هر جا بن بستی پیدا می‌شد درهای موفقیت را به روی ما می‌گشود.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: برای استمرار و صدور انقلاب اسلامی نیازمند چهار عاملی هستیم که انقلاب را به پیروزی رساند و این دو هدف را باید با جدیت دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: پرهیز از حسد، بخل، عداوت، دشمنی، دروغ، غیبت، دنیاپرستی و دست‌گیری مظلومان و ستم‌دیدگان رسالت همه ما محسوب می‌شود و مسیر استمرار و صدور انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

امام‌جمعه قزوین بیان کرد: یکی از رسالت‌های جدی امام جماعت‌ها انتقال آرمان‌های انقلاب و امام خمینی (ره) به نوجوانان است و اگر این کار به درستی صورت بگیرد رسالت انقلابی خود را انجام داده‌ایم.