نسل امروز مي تواند با داستان جنگ ارتباط برقرار كند / نبايد از نويسندگان دستور العمل اخلاقي و اجتماعي بخواهيم





اين نويسنده معاصردر گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با يادآوري وظيفه و كاركرد " رمان " افزود : بعضي اوقات ما وظيفه و كاركرد رمان را بيش ازآن چيزي كه هست مي دانيم ، به اعتقاد من داستان براي لذت بردن است يعني داستان درابتدا براي خوانده شدن و لذت بردن است و ما نبايد ازنويسنده و داستان انتظار مانيفست و يك دستورالعمل اخلاقي و اجتماعي داشته باشيم .

احمد دهقان ادامه داد : هرجايي كه ازداستان انتظارمانيفست داشته باشيم ، با شكست مواجه خواهيم شد ، البته در خفا اين كارها انجام مي شود يعني داستان مي تواند خط دهي و جريانسازي كند و حتي سبكي را نيزبه وجود بياورد .

وي تصريح كرد : آثاري كه خالي ازپيام داستاني باشند و شعاردرآنها موج بزند ازداستان نيزدورشده اند ، اما نسل امروزمي تواند با داستان جنگ ارتباط برقراركند و جنگ هم مي تواند با آنها ارتباط داشته باشد و در بسياري از مواقع داستانهاي دفاع مقدس مي تواند براي خواننده امروزي مورد استفاده باشد .

نويسنده كتاب " سفربه گراي 270 درجه " ادامه داد : كاركرد ادبيات خيلي بيش از آن چيزي است كه ما مي انديشيم يعني ادبيات مي تواند دردنيا پخش شود مثلا دولت تركيه با اين كه با خيلي از نويسندگان خود رابطه خوبي ندارد و آنها ضد دولتشان هستند اما دولت تركيه سعي مي كند كه آنها را در دنيا تبليغ كند حتي به مترجمين كمك مي كند كه اين آثار ترجمه شوند چراكه نام تركيه در دنيا مطرح شود و آنها اين نام برايشان مهم است .

خالق كتاب " من قاتل پسرتان هستم " ياد آورشد : درحال حاضرما با يك تبليغات غيرواقعي روبرو هستيم ، البته بخشي از اين اتفاق ( شيوع تبليغات غير واقعي ) طبيعي است و اين اتفاقي است كه درمورد خيلي از كشورها مي افتد اما ادبيات مي تواند واقعيات را به شكل بهتري نشان دهد .



احمد دهقان در خصوص ذهنيت جهانيان نسبت به دفاع مقدس ما ، گفت : براي اينكه اين ذهينت را ( استفاده از واژه هاي خشونت آميز به جاي دفاع مقدس از جنگ ايران و عراق ) در جهان ازبين ببريم ، خيلي كارها مي توان انجام داد ، يكي ازآنها كه البته دير بازده است ولي تاثير گذارتر؛ استفاده از" ادبيات " است ، زيرا مي تواند در كشورهاي ديگر رخنه و رسوخ كند و واقعيات را بيان كند .

وي در ادامه افزود : اگر كاركرد صحيحي در ادبيات داشته باشيم ، ادبيات ما هم مي تواند در دنيا مطرح شود . ما دركشورفارسي زبان هستيم و منطقه جغرافيايي محدودي نيز داريم و نويسندگان ما نگاهي جهاني نداشته و جهاني نمي نويسند ، مثلا در كشور ما بايد عناصري در داستان به عنوان عناصر جنگ وجود داشته باشد كه دنيا ممكن است كه آن عناصررا نشناسد چراكه آن عناصر بومي هستند بنابراين اين آثار در كشور ما مي ماند ولي اگر عناصري جهاني در آن استفاده شود مي تواند ادبيات گسترش پيدا كند و در دنيا نيز مطرح شود ، همان گونه كه ماركز در ايران و ژاپن و آفريقايي نيز خوانده مي شود چرا كه در داستانهايشان ازعناصري استفاده مي كنند كه همه مي توانند با آن ارتباط برقرار كنند . ادبيات دفاع مقدس هم مي تواند در كنارسايرعناصر پيش برود و نگاه ها را عوض كند .