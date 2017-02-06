به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طهماسبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان زنجان، به خرید حمایتی کشمش توسط دولت از باغداران و تاکداران، اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار تن کشمش توسط دولت خرید حمایتی می‌شود.

وی اظهار کرد: با احتساب یارانه پرداختی به ازای تولید هر کیلوگرم کشمش ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود که در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان کمک برای باغداران پیش بینی شده است.

شرایط رقابت در بازارهای جهانی فراهم شود

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورهایی مانند ترکیه رقیب اصلی ما در بازارهای جهانی هستند، خواستار فراهم اوردن شرایط رقابتی در بازرهای جهانی شد.

طهماسبی گفت: قیمت کشمش در بازارهای جهانی تعریف می شود و این محصول بازار محدودی در سطح دنیا دارد.

طهماسبی با بیان اینکه باید شرایط رقابت رقابت در این بازارها فراهم گردد، اظهار داشت: افزایش تولید در سطح کشت، از عوامل ایجاد سود برای تولید کنندگان کشمش خواهد بود.

وی ادامه داد: تولید ۱۶ تن انگور در هکتار با توجه به هزینه های موجود نمی تواند، صرفه اقتصادی داشته باشد و این رقم در سطح جهانی بین ۶۰ تا ۷۰ تن در هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید در قیمت تمام شده این محصول تاثیر گذار خواهد بود.

طهماسبی با توجه به خسارات ناشی از سرمای زودرس به محصولات کشاورزی شهرستان گفت: کشاورزان با کاهش ریسک از طریق بیمه محصولات و مراجعه به مدیریت بحران در استانداری، اقدامات لازم برای کاهش تاثیرات سرمازدگی را انجام دهند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: بیمه محصولات کشاورزی کاهش ریسک است و از طریق سازمان مدیریت بحران، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه خسارت خود را پیگیری کنند.

طهماسبی تاکید کرد: کارگروهی در استان‌ها و شهرستان‌ها برای تایید اهلیت باغداران تشکیل شده است.

وی افزود: برای جلوگیری از سرمازدگی محصول نیز دو راه پیش روی کشاورزان و تولید کنندگان قرار دارد و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را بیمه کشاورزی کنند چرا که بیمه محصولات کشاورزی یک نوع حمایت از کشاورزان است.