علي لدني، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدف از توليد اين اثر گفت: "اين سريال به ارايه تصويري از زندگينامه و فعاليت تعدادي از اهالي ادب و هنر ايران مي پردازد كه در عرصه ادبيات بسيار تاثيرگذار بوده اند و آثار قابل توجهي از خود به جاي گذاشته اند. در اين اثر، علاوه بر اينكه به روند رشد و بلوغ حرفه اي اين افراد اشاره مي شود، بخشي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي آنها در زمان فعاليت به تصوير درمي آيد."



وي خاطرنشان كرد: "جلال آل احمد، پروين اعتصامي، علي اكبر دهخدا، ميرعماد خطاط و دكتر معين فعالان عرصه ادب و هنر هستند كه زندگي هر كدام در قالب يك فيلم تلويزيوني 90 دقيقه اي به تصوير درمي آيد. فيلمنامه اين آثار به وسيله شادمهر راستين، فريدون دانشمند، فريدون فرهودي و فريدون حسن پور به نگارش درآمده است و اكنون اين آثار مرحله پيش توليد را پشت سر مي گذارند."



لدني ادامه داد: "تاكنون محمد نوابي، حسن هدايت و فريدون حسن پور به عنوان كارگردان هاي تعدادي از اين فيلم ها انتخاب شده اند و در حال حاضر ما مشغول انتخاب دو كارگردان ديگر هستيم. اين فيلم ها از اوايل آبان امسال كليد خواهد خورد و به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما توليد مي شود."

