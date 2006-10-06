۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

مفاخر ادب پارسي با "ستارگان خاموش" مي‌آيند

مجموعه تلويزيوني "ستارگان خاموش" زندگي تعدادي از مفاخر ادب پارسي را به تصوير مي‌كشد.

علي لدني، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدف از توليد اين اثر گفت: "اين سريال به ارايه تصويري از زندگينامه و فعاليت تعدادي از اهالي ادب و هنر ايران مي پردازد كه در عرصه ادبيات بسيار تاثيرگذار بوده اند و آثار قابل توجهي از خود به جاي گذاشته اند. در اين اثر، علاوه بر اينكه به روند رشد و بلوغ حرفه اي اين افراد اشاره مي شود، بخشي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي آنها در زمان فعاليت به تصوير درمي آيد."

وي خاطرنشان كرد: "جلال آل احمد، پروين اعتصامي، علي اكبر دهخدا، ميرعماد خطاط و دكتر معين فعالان عرصه ادب و هنر هستند كه زندگي هر كدام در قالب يك فيلم تلويزيوني 90 دقيقه اي به تصوير درمي آيد. فيلمنامه اين آثار به وسيله شادمهر راستين، فريدون دانشمند، فريدون فرهودي و فريدون حسن پور به نگارش درآمده است و اكنون اين آثار مرحله پيش توليد را پشت سر مي گذارند."

لدني ادامه داد: "تاكنون محمد نوابي، حسن هدايت و فريدون حسن پور به عنوان كارگردان هاي تعدادي از اين فيلم ها انتخاب شده اند و در حال حاضر ما مشغول انتخاب دو كارگردان ديگر هستيم. اين فيلم ها از اوايل آبان امسال كليد خواهد خورد و به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما توليد مي شود."
