بهتر است هواداران فوتبال از مسئولان عذرخواهی کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از محروم شدن استقلال از نقل و انتقالات و محرومیت این باشگاه از پنجره زمستانی همه به دنبال مقصر در ایران می گشتند، اعضای هیات مدیره تقصیرات را گردن مدیر عامل انداختند، مدیر عامل دنبال زیر مجموعه گشت و بعد حتی سرمربی مدیران عامل قبلی که در باشگاه نیستند را مقصر اتفاق بدی قلمداد کرد که البته منجر به درگیری شد و فتح الله زاده از بیرون از استقلال یقه منصوریان را به جای مدیر عامل گرفت.

با همه این احوال نکته اینجا بود که از مدیر عامل خبری نبود که نبود. از همان ساعات اولیه همه خبرگزاری ها و رسانه های شنیداری و تصویری دنبال این مدیر بودند تا توضیح ها و شاید عذرخواهی او را بشنوند اما او نه مصاحبه کرده و نه تاکنون بیانیه و اطلاعیه بابت توضیح داده و بالاتر از آن اینکه حتی حرف هیچ تصمیمی هم نگرفته است.

نکته جالب در مورد فوتبال ایران این است که درست کپی برابر اصل این اتفاق در تراکتورسازی هم رخ داد. آجورلو هم نیست تا عذرخواهی کند یا مقصر را نشان دهد یا حتی مقصری را برکنار کند. همه این موارد دقیقا شبیه به هم شده و آجورلو هم انگار همانجایی رفته که افتخاری رفته است.

تصور نکنید در فدراسیون فوتبال چنین نیست، پس از آنکه مشخص شد اشکالاتی در نامه های فدراسیون برای استقلال ایجاد شده در مورد تراکتورسازی هم این موضوع حادتر از استقلال دنبال شد و در حالی که این باشگاه هم محروم بوده هیچکس نه در فدراسیون و نه در هیات فوتبال نمی دانسته که آنها محرومند و به این ترتیب کارت بازی صادر شد و بازیکنان جدید حتی بازی هم کردند تا خطر کسر امتیاز هم علاوه بر همه جریمه های دیگر تراکتور سازی را تهدید کند.

با این حال در فدراسیون فوتبال هم کسی نه پاسخگو است و نه عذرخواهی می کند. با این شرایط بهتر به نظر می رسد که هواداران فوتبال در مورد اتفاقات اخیر و اشتباهات مدیران از مسئولان فوتبال ایران عذرخواهی کنند و در دسترس برای پاسخگویی باشند چون آنها به دلیل مشغله کار برای محروم کردن فوتبال ایران فرصت نمی کنند در این گونه موارد پاسخگو باشند. استقلال از نقل و انتقالات و خرید هافبک های تدافعی در نیم فصل چقدر مهم و با اهمیت بوده است.