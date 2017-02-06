جلوه فرهنگ ایرانی درچشم راهنمایان گردشگری دنیا/ادامه سفر به کاشان

فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر دیروز ۱۰ اتوبوس حامل ۲۴۵ نفر از اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری پس از خروج از استان یزد، از مرزهای شرقی وارد استان اصفهان شدند.

وی افزود: نخستین مقصد این راهنمایان گردشگری، شهر تاریخی کوهپایه و کاروانسرای تاریخی در شرقی‌ترین نقطه شهرستان اصفهان بود و دیشب نیز در مهمانسرای عباسی پذیرش شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه این راهنمایان گردشگری امروز از ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به سمت کاشان حرکت می‌کنند، بیان داشت: این افراد امروز از محله سلطان میراحمد و خانه‌های تاریخی طباطبایی, عباسیان و بروجردی کاشان بازدید می‌کنند و برخی از آنها صبح فردا کاشان را ترک می‌کنند.

وی اضافه کرد: بقیه اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که تا ظهر فردا در شهرستان کاشان اقامت دارند در ادامه سفر خود از باغ تاریخی فین، تپه‌های باستانی سیلک،کارگاه هنرهای سنتی، جاذبه‌های گردشگری شهرستان آران و بیدگل مانند شهر زیرزمینی نوش آباد بازدید خواهند کرد.

وی با بیان اینکه میزبانی کنوانسیون راهنمایان راهنمایان گردشگری توسط ایران موفقیت مهم و بین‌المللی است، تاکید کرد: رهنمایان تور دنیا قطعا در کشورهای خود جزو افراد موثر و مسئول در حوزه گردشگری هستند و آشنایی آنها با جاذبه‌های گردشگری کشورمان در هدایت گردشگران به سمت ایران بسیار موثر است.

سفر راهنمایان گردشگری دنیا به ایران در بازاریابی گردشگری کشورمان تاثیر بسزایی دارد

وی اضافه کرد: در طول سفر ۲۴۵ نفر از راهنمایان تورهای گردشگری دنیا به ایران، فرصت خوبی برای معرفی جاذبه‌ها، مهمان‌نوازی، فرهنگ ایرانی و به ویژه درک امنیت خوب کشورمان به آنها را به دست آوردیم.

‌الله‌یاری تاکید کرد: این افراد به عنوان فعالان حوزه گردشگری دنیا امروز اذعان دارند که با تجربه حضور در ایران، شناخت متفاوت تری نسبت به گذشته در ارتباط با کشورمان به دست آوردند که به یقین در بازاریابی گردشگری ایران موثر خواهد بود.

وی افزود: کمیته اسکان، خانه احسان، خانه نقلی، خانه ایرانی، هتل سنتی نگین، هتل سرای عامری‌ها، مهینستان راهب و سرای درب باغ محل‌های اسکان مهمانان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در کاشان است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، با بیان اینکه اختتامیه آیین ستاد کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در هتل نگارستان کاشان برگزار می‌شود، ادامه داد: جوان‌ترین شرکت‌کننده در این کنوانسیون ۱۴ ساله و مسن‌ترین آن‌ها ۷۸ ساله هستند.

گفتنی است با توجه به میزبانی کاشان از ۲۵۰ تن از اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در روز ۱۸ بهمن‌ماه، دبیرخانه ستاد کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری از دو هفته گذشته در خانه طباطبایی‌های کاشان مستقر شده است.